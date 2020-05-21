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بينهم 24 طالباً قادمين من الولايات المتحدة

وصول 56 مواطناً عبر حاجز بيت حانون مساء اليوم

21 آيار / مايو 2020 12:01

غزة – الرأي

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني وصول 56 مواطناً عالقاً قادمين عبر حاجز بيت حانون مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة - في تصريح مقتضب - إن أطقمها وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، سهّلت وصول 56 مواطناً عالقاً عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بينهم 24 طالباً قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الهيئة أنه تم تحويل جميع القادمين إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، لقضاء مدة 21 يوماً، وذلك بالتعاون مع الأطقم الطبية من وزارة الصحة.

يُذكر أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة "كورونا"، ويتم فتحها استثنائياً على فترات لإدخال أعداد من العالقين في الخارج.

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