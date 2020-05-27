“الأونروا” تعلن عن توزيع الشهادات المدرسية إلكترونياً

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، اليوم الأربعاء، عن توزيع الشهادات المدرسية لطلبة مدارس “الأونروا” وأولياء الأمور، ذلك عبر آلية الكترونية.

وقالت الأونروا، أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور بتحميل وطباعة نسخة من شهادة نهاية العام الدراسي، وذلك باستخدام رقم هوية الطالب وتاريخ الميلاد.

وأضافت الأونروا، أنه يتم الإستعلام لشهادات الطلبة، ويمكن الحصول على الشهادات من قبل الطلاب فوراً من خلال الرابط التالي:

الأونروا: رابط الحصول على الشهادات

https://emis.unrwa.org/Result/Index

ونوهت الأونروا، من المتوقع ان يواجه بعض الطلاب صعوبة في الوصول لشهاداتهم تعزى لخطأ في إدخال تاريخ الميلاد أو رقم الهوية أو أن القيمة المحفوظة في برنامج الـ EMIS أصال غير دقيقة.

فيمكن لأولياء الأمور لكتابة تاريخ الميلاد بتغيير يوم الميلاد الى يوم 1 أو يوم 15 في حال لم يتمكن من طباعة الشهادة باستعمال التاريخ الصحيح.

وأوضحت عندما لايتمكن ولي الأمر من استخراج الشهادة باستخدام تاريخ الميلاد 8/12/2006 مثال، في هذه الحالة يمكن لولي الأمر استخدام التاريخ 1/12/2006 او 15/12/2006 بدلاً من تاريخ الميلاد الصحيح.