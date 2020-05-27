تقرير الصحة بغزة حول مستجدات "كورونا" 27 مايو

غزة- الرأي:

استعرضت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، آخر التحديثات بشأن فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تم إجراء 123 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية مع العلم أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة.

بلغ عدد الإصابات الإجمالي في قطاع غزة 61 حالة جرى اكتشافها داخل مراكز الحجر الصحي.

عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بلغ 18 شخصاً.

لا تزال 42 إصابة نشطة حتى الآن.

توفيت حتى الآن فقط حالة واحدة لامرأة مسنة.

بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 328,9 عينة، منها 267,9 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.

تم تسجيل 3 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني إلى 42 حالة مؤكدة، كما تم عمل خروج لـ 13 حالة في حين مازالت 5 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح.

يبلغ عدد مراكز الحجر الصحي 15 مركزاً موزعين على كافة المحافظات. بلغ عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص 1493 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.

بلغ عدد الذكور المحجورين 1493، بما نسبته 65.5% من إجمالي المحجورين، بينما بلغت نسبة الإناث، %34.5، كما بلغت نسبة الأطفال %7.5من إجمالي المحجورين.

بلغت نسبة المحجورين السليمين 3.88 %من إجمالي المحجورين، بينما بلغت نسبة المحجورين المرضى بأمراض مختلفة 7.11.

بلغ عدد مقدمي الخدمات في مراكز الحجر الصحي 195 موظفاً، %51.3 منهم طواقم عسكرية و %16.9 طواقم طبية، بينما بلغت نسبة عمال الصيانة.