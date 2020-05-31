وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تنفي تحديد موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة ومركز شبابنا يختتمان مبادرة تدريبية في إدارة المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخمد حريقًا نشب بسيارة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه لليوم 21 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم خمسة مساكن ومبنى مجلس قروي بيرين شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتفعيل حملات التضامن مع شعبنا المحاصر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تنظم مأدبة فطور لصنّاع الجمال وكالة الرأي الفلسطينية المعهد الوطني للتدريب بالتعليم ينفذ دورة عن بُعد في” الخط العربي “
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

109 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

31 آيار / مايو 2020 05:33

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله، أنها سجلت 3 حالات وفاة بصفوف جالياتنا في دول العالم ما يرفع العدد إلى 109 حالات، وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 1752.

وبينت الخارجية في تقريرها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل اصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 306.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟