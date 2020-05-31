109 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله، أنها سجلت 3 حالات وفاة بصفوف جالياتنا في دول العالم ما يرفع العدد إلى 109 حالات، وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 1752.

وبينت الخارجية في تقريرها اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل اصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 306.