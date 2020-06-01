الإعلام: أكثر من 53 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في مايو

غزة- الرأي

قالت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقريرها الشهري، إن انتهاكات الاحتلال بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية بلغت (53) انتهاكاً إسرائيلياً، في حين بلغ عدد انتهاكات أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة المحتلة (17) من الانتهاكات.

انتهاكات اسرائيلية

وسجلت الوحدة خلال شهر مايو/ أيار2020 المنصرم (53) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمثل في اعتقال واحتجاز واستدعاء وتمديد وإصدار حكم لعدد(14) من الصحفيين من بينهم إصدار قرار حالتي إبعاد لصحفيين عن مدينة القدس المحتلة.

فيما اعتدت قوات الاحتلال واستهدفت (4) صحفيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب والاهانة واطلاق قنابل الصوت والغاز السام خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية واجبهم المهني والتي بلغت 9) حالات منع .

وبشأن الاقتحام والمداهمة لمنازل الصحفيين، وثق التقرير ( 5) حالات اقتحام وتفتيش والعبث بمحتويات المنزل، تخللها مصادرة معدات ومستلزمات صحافية وشخصية للصحفيين وعددها (6).

إلى ذلك سجل التقرير(1) حالة هدم لمنزل الكاتبة والإعلامية وداد البرغوثي ومنزل نجلها قاسم البرغوثي.

في حين، وثق التقرير(2) حالات مضايقات داخل سجون الاحتلال تمثلت في الاعتداء الوحشي خلال التحقيق والتعذيب والإهمال الطبي والتي تعرضت له الإعلامية ميس أبو غوش، وفرض كفالة مالية عدد(3) للصحفيين شريطة الافراج عنهم.

أما في جانب اغلاق المؤسسات الصحفية، ومحاربة المحتوى الفلسطيني ، وشن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالتآمر مع الاحتلال حملة مسعورة من حظر وحذف وإلغاء حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين ، حيث جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق عدد (1) لتلفزيون "فلسطين" في الداخل المحتل لمدة ستة أشهر إضافية، وحظر أنشطته، كما رصد التقرير أكثر من (8) حالات اغلاق وحظر وحذف لحسابات شخصية لصحفيين من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترضخ تحت إمرة الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى تعطيل حسابات عشرات الصحفيين بهدف طمس المحتوى الفلسطيني.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد انتهاكات أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة ضد الصحفيين، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في تقريرها شهر مايو/أيار 2020( 17 ) انتهاكاً فلسطينياً ، تمثلت في احتجاز واعتقال وتمديد اعتقال من قبل عناصر الأمن الوقائي الفلسطيني لعدد(5) من الصحفيين من بينهم الصحفي انس حواري وتمديد اعتقاله مرتين، ومصادرة معدات عدد(2)، كما تعرض عدد(2) من الصحفيين للاعتداء والضرب هما للصحفيين نزار حبش وأنس حواري، وتهديد ومساومة واشتراط لعدد (3) من الصحفيين من بينهم الصحفي أنس حواري، والصحفي إياد حمد والذي تم فصله من قبل وكالة(AP) الأمريكية الذي يعمل بها جراء شكوى كيدية من الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة لؤي ازريقات.

في حين سجل تقرير وحدة الرصد والمتابعة عدد (3) حالات منع من التغطية وممارسة العمل المهني للصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدا عن فرض عدد(1) غرامة مالية بحق الصحفي أنس حواري شريطة الإفراج عنه.

كما سجل التقرير عدد (1) انتهاك من قبل السلطة الفلسطينية والتي جددت حجبها للعديد من المواقع الإخبارية والإعلامية الصحفية، رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها محكمة صلح رام الله بـ(6 أشهر)،

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال شهر مايو/ أيار 2020

3-5-2020: أغلقت إدارة موقع "الفيسبوك"، ومن دون سابق انذار، الصفحات الخاصة لكل من مدير وكالة "الرأي" الفلسطينية الحكومية والكاتب اسماعيل الثوابتة، والصحافي في فضائية "فلسطين اليوم" محمد النجار، وايمن دلول، وحسن النجار، ونضال عثمان واياد القرا وغيرهم الكثير من قطاع غزة، ومراسل صحيفة "العربي الجديد" سامر أمين خويرة، ومراسل "فضائية النجاح الإخبارية" سامي الساعي، من الضفة الغربية، والصحافي الحرّ أحمد صيام ، وراسم عبيدات، من أراضي الـ48، بحجة أن الصفحات المذكورة "لا تتوافق مع معايير فايسبوك".

4-5-2020: أقدمت إدارة فيسبوك على تعطيل عشرات الحسابات لصحفيين ونشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني.

5-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الشاعرة والكاتبة رانيا حاتم من منزلها في القدس بعد دهمه وتفتيشه ومصادرة هاتفها وذاكرة الحاسوب، بالإضافة إلى شهادات التقدير والجوائز التي حصلت عليها". ، وتم اقتيادها إلى مركز التحقيق في المسكوبية بتهمة "مخالفتها قانون السيادة"، وأُطلق سراحها بعد توقيعها على كفالة بقيمة ١٠ آلاف شيكل.

4-5-2020: أقدمت إدارة موقع الفيسبوك على حذف صفحة قناة الأقصى الفضائية.

4-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي المقدسي "تامر عبيدات" بعد اقتحام منزله في القدس المحتلة، ويعمل في فضائية معاً ، وتم الافراج عنه فيما بعد.

4-5-2020: أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحق الأسيرة الطالبة المقدسية بجامعة بيرزيت، في تخصص الصحافة، ميس أبو غوش، بالسجن (16) شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، كما تعرضت خلال فترة التحقيق للتعذيب والضرب من قبل محققي الاحتلال.

10-5-2020: جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارها بمنع عمل تلفزيون "فلسطين" في الداخل المحتل لمدة 6 أشهر إضافية، وحظر أنشطته بذريعة أنه "تابع للسلطة الفلسطينية"، وسلّمت الشرطة الإسرائيلية قرار المنع الموقّع من وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان لمراسلة التلفزيون كريستين ريناوي في اليوم التالي من صدوره.

10-5-2020: إقدام إدارة موقع الفيس بوك على حظر حساب مثنى النجار من قطاع غزة عدة مرات.

10-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الحر عنان نجيب من بلدية بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة منزله، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية للتحقيق معه، بشبهة "علاقته بجهة إرهابية والتخطيط لنشاطات ضد الأمن العام"، و صادروا هاتفه النقال وبطاقات ذاكرة، وأطلقت سراحه بعد ساعتين بكفالة مالية قيمتها ٥٠٠٠ شيكل في حال تم استدعاؤه إلى التحقيق أو المحكمة.

11-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عنان الشامي مقدم برامج في إذاعة القرآن الكريم وفضائية النجاح بنابلس، بعد مداهمة منزله، وأفرجت عنه فيما بعد.

11-5-2020: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من الوصول الى بلدة كوبر شمال رام الله وأغلقت كافة الطرق المردية للبلدة، بعد اقتحامها البلدة لمحاصرة منزل الإعلامي قاسم البرغوثي.

11-5-2020: هدمت قوات الاحتلال منزل المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت والكاتبة وداد البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله؛ بحجة تنفيذ ابنها الأسير طالب الاعلام قسام البرغوثي عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

10-5-2020: استدعت شرطة الاحتلال، مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي للتحقيق معها في مركز شرطة المسكوبية في القدس وتجديد منعها من ممارسة عملها، وابلاغها بتمديد منع عمل تلفزيون فلسطين" باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48، لمدة ستة أشهر إضافية بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية، وموقّع من وزير الأمن جلعاد أردان بتاريخ 10 أيار/مايو".

12-5-2020: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين بقنابل الغاز السام بشكل مباشر في بلدة يعبد غرب جنين منعتهم من تغطية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، كما اعتدت على الصحفيين ناصر اشتيه، ومجدي اشتيه بالضرب المبرح حيث أصيب المصور الصحفي ناصر اشتية بكدمات ورضوض.

13-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب شاور ومنعته من تغطية فعالية في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وتم الافراج عنه فيما بعد.

14-5-2020: اعتدت قوات الاحتلال على عائلة الصحفية ليلى حمارشة بشكل وحشي عقب اقتحام منزلهم فجراً في جنين.

19-5-2020: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي محمد أمين أبو دقّة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لدى عودته من الأردن عبر حاجز "إيرز"، بعد خروجه للعلاج قبل نحو 8 شهور، وأخبر الاحتلال عائلته باعتقاله ونقله إلى سجن "مجدّو". يذكر أن الأسير اصحفي أبو دقة يعانى من مرض السرطان ومشاكل في الاعصاب وكانت اجربت له عملية استئصال بالكبد قبل عدة سنوات

26-5-2020: إدارة سجون الاحتلال تواصل الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسيرة والإعلامية ميس ابو غوش من سكان مخيم قلنديا ما أدى لتدهور وضعها الصحي الصعب وحاجتها للمتابعة في المستشفى اثر التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق وإصابها بأوجاع تجتاح عظامها وعمودها الفقري واقدامها ويداها ورأسها، إضافة لإحساسها بكهرباء تضرب نصف رأسها الأيسر، فيما تقدم ادارة السجون المراهم والمسكنات فقط.

27-5-2020: 27-5-2020: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي المقدسي عنان نجيب للتحقيق معه للمرة الثالثة، لتسليمه قرار إبعاد عن مدينة القدس المحتلة ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بالقدس، وسيتم خلال 72 ساعة تحديد مدة الإبعاد، وكانت سلطات الاحتلال، استدعت نجيب مرات عدة، خلال الأيام الماضية، للتحقيق معه، وأبعد عن القدس عدة مرات خلال السنوات الماضية.

27-5-2020اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي أحمد أبو صبيح خلال تواجده في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعته من ممارسة عمله الصحفي.

29-5-2020: استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي المصور الصحفي نضال اشتية بالرصاص المطاطي بهدف منعه من تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

31-5-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية المقدسية سندس عويس بسبب تواجدها في ساحات المصلى القبلي بالقدس المحتلة ومنعها من ممارسة عملها الصحفي، وافرج عنها فيما بعد شريطة الابعاد لمدة اسبوع عن الاقصى .

31-5-2020: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية روز الزرو للتحقيق معها، بعد مداهمة وقفة في ذكرى رحيل فيصل الحسيني امام بيت الشرق في القدس المحتلة.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية لشهر أيار/ مايو/ 2020

1-5-2020: احتجزت عناصر من الأمن الوقائي الفلسطيني، طاقم مؤسسة "جنى للصحافة والإعلام" والذي ضمّ الصحافي يونس إبراهيم الحساسنة والمصوّر هيثم يوسف الوراسنة لمدة 4 ساعات، ومنعتهما من اعداد تقرير عن توزيع الطرود الغذائية في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، وصادرت معداتهما الصحافية والحاسوب، وحقّقت مع الحساسنة حول عمله الصحافي.

2-5-2020: اعتدى عنصران من الأمن الخاص التابع لمقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني، على مراسل وكالة "وطن" الصحافي نزار حبش، ومنعه من التصوير بالقرب من البوابة الرئيسية للمقرّ في مدينة رام الله.

15-5-2020: اعتقل أفراد الاجهزة الأمنية في طولكرم الصحفي انس حواري ، مراسل "شبكة قدس" الإخبارية ، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء مروره على أحد الحواجز المؤدية إلى طولكرم.

16-5-2020: مددت النيابة العامة في مدينة طولكرم ، اعتقال الصحفي انس حواري لحين عرضه على محكمة الصلح، واشترطت الأجهزة الأمنية على الصحفي حواري التنازل عن تقديم شكوى ضد رجال الأمن مقابل الافراج عنه.

5-5-2020: جددت السلطة الفلسطينية حجبها للعديد من المواقع الإخبارية والإعلامية الصحفية، رغم انتهاء المدة القضائية التي حددتها محكمة صلح رام الله بـ(6 أشهر)، وكانت حجبت السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، عشرات المواقع الإعلامية والصحفية، مستندة لقانون "الجرائم الإلكترونية" الذي لقي إدانة واسعة لمخالفته معايير حقوق الإنسان، والتي انتهت مطلع نيسان/أبريل الماضي.

18-5-2020: مددت محكمة الصلح في طولكرم للمرة الثانية، اعتقال الصحافي أنس حواري لمدة 15 يوماً بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه .

21-5-2020: فرضت محكمة صلح طولكرم كفالة شخصية قيمتها مئتي دينار أردني على الصحفي المعتقل أنس حواري، قبل أن تفرج عنه

27-5-2020: أقدمت وكالة الصحافة الأمريكية Ap على فصل المصور التلفزيوني إياد حمد من عمله بعد وصولها شكوى كيدية من الناطق باسم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة لؤي ازريقات.

30-5-2020: هدد عناصر في الشرطة الفلسطينية بشكل مباشر الصحفي إياد حمد باستهدافه والتحريض ضده ايضاً من قبل الناطق باسم جهاز الشرطة لؤي رزيقات الذي قام بإرسال تهديدات له مفادها بأنّ ما حصل معه من فصل ليس نهاية المطاف، وانه سيأخذ حقه منه لاحقاً، وذلك بعد ثبوت تورط السلطة في فصله من عمله في وكالة أسوشيتد برس.