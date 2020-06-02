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الأسير "سامي جنازرة" يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

02 حزيران / يونيو 2020 06:16

سامي جنازرة
سامي جنازرة

الداخل المحتل-الرأي:

علّق الأسير "سامي جنازرة" "47 عاماً"، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 23 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "إن جنازرة علق إضرابه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة أشهر، غير الأمر الحالي ويكون الأخير، مضيفا أن الاتفاق تم بحضور الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في سجن النقب الصحراوي".

والأسير جنازرة من مخيم الفوار بمدينة الخليل معتقل منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء رُزق بأحدهم خلال إضرابه الأخير، وخاض جنازرة خلال الأربع سنوات الماضية الإضراب المفتوح عن الطعام ثلاث مرات، رفضا لاعتقاله الإداري، بما فيها إضرابه الحالي.

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