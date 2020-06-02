نتنياهو يبحث "خطة الضم" مع مجالس المستوطنات

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت قناة "كان" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى الثلاثاء، برؤساء مجلس المستوطنات لمناقشة خطة ضم الأغوار وصفقة القرن.

وأضافت القناة أن عددًا من أولئك الرؤساء يعارضون الخطة الأمريكية لأنها تقضي بإقامة دولة فلسطينية بصورة تُبقي 19 مستوطنة منعزلة ومحاطة ببلدات فلسطينية.

وبحسب القناة، فقد أعرب الوزير الليكودي "زئيف الكين" عن أمله في أن تُفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الشهر المقبل، مؤكدًا أن أجهزة الأمن على أتم الجهوزية للتعامل مع التطورات الميدانية.

من جهته، حذر رئيس جهاز "الشاباك" السابق، "يورام كوهين"، من أن ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية قد يعرض أمن إسرائيل للخطر ويجرها إلى واقع دولة واحدة.

واقترح "كوهين" بدلًا من ذلك ضم كتل المستوطنات الكبرى ونقل أراض بمساحة مماثلة من المناطق المصنفة (ج) إلى الفلسطينيين.

ووفقًا لـ"كان"، قال مصدر مصري إن بلاده سترفض بشكل قاطع إقدام "إسرائيل" على خطوة الضم التي وصفها بغير قانونية وغير شرعية.

ونفى المصدر المصري أن تكون الزيارة التي قام بها رئيس "الموساد" يوسي كوهين للقاهرة الأسبوع الماضي سرية ومتعلقة بالضم، مشيرًا إلى أن زياراته روتينية وتأتي في إطار التنسيق الأمني بين البلدين ومكافحة "الإرهاب".