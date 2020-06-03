قرار بإعادة فتح صالات الأفراح في غزة

غزة - الرأي

سمحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعادة فتح صالات الأفراح اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 5 يونيو.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنه وضمن سياسة التخفيف التدريجي، أنهت خلية الأزمة اجتماعها مه هيئة أصحاب المطاعم والقنادق وصالات الأفراح، موضحة أنه جرى استعراض الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإ‘ادة تشغيل تلك المرافق.

ونوهت إلى أن الجهات الرقابية من وزارات الداخلية والسياحة والصحة ستقوم بمراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية.



يذكر أن الوزارة أغلقت صالات الأفراح في 22 مارس، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.