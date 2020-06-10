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إصابة جديدة بـ"كورونا" في أريحا وتعافي 6 بالقدس والخليل

10 حزيران / يونيو 2020 11:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، فيما تم تسجيل 6 حالات تعافٍ بمحافظتي القدس والخليل.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وقد انتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتابعت أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.

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