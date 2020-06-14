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صحيفة عبرية: دول عربية نقلت للسلطة أن ضم الضفة سيطبق على مراحل

14 حزيران / يونيو 2020 01:15

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مصادر دبلوماسية عربية، نقلت لرئيس السلطة أبو مازن، رسالة أكدت فيها أن مخطط الضم سيتم تطبيقه بالضفة الغربية، على مراحل وبشكل تدريجي.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هذه المصادر أكدت في رسالتها لرئيس السلطة أبو مازن، أن إسرائيل تنوي تنفيذ مخطط الضم، على مراحل، وبشكل تدريجي ومقلص.

وبحسب الصحيفة، أكدت هذه المصادر، أن تطبيق المخطط في نظر "إسرائيل" هو أمر حتمي، ولكن سيتم تطبيقه تدريجيا، نظرا لمطالب قادة الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسهم  العاهل الأردني.

ووفقا لصحيفة يسرائيل هيوم، جاءت هذه الرسائل من الدول الخليجية، والدول التي تصفها معتدلة بالمنطقة، شددت فيها على أن الضم سيبدأ بمناطق واسعة من غور الأردن أولا.

وأشارت هذه المصادر، إلى أن تل أبيب وواشنطن، اتفقتا على تطبيق الضم، بشكل تدريجي ما بين شهري يوليو وسبتمبر هذا العام، وذلك لمنع انتقال السكان الفلسطييين لمناطق السيادة الإسرائيلية.

 

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