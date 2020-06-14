استنئاف اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة

غزة- الرأي

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى عن استئناف الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقالت اللجنة، في بيان مقتصب وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الأحد، إن استنئاف الاعتصام يهدف لاستمرار تفعيل وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإبراز معاناتهم إلى العالم الحر.

وشددت على أن الاعتصام سيتم بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للقطاع في ظل انتشار جائحة كورونا ومراعاة الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامة المعتصمين.