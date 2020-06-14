وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعزل العشرات من نخبة جنوده جراء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفلين في حادثي سير وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم "ترمب" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: لا جديد بشأن موسم الحج هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي الجديد لبلدية النصيرات يتسلم مهامه وكالة الرأي الفلسطينية لجنتا الرقابة والقانونية في التشريعي تلتقيان برئيس لجنة الرقابة المالية والإدارية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح البرنامج التدريبي "التعريفي" للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد اجتماعًا لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس القادم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة
أخبار » الأخبار العبرية

"الموساد" يعتزم التواصل مع رؤساء عرب بشأن "خطة الضم"

14 حزيران / يونيو 2020 09:29

cat56868_img489138463
cat56868_img489138463

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية عن أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي "يوسي كوهين" سيهاتف خلال الأسابيع المقبلة قادة عدد من الدول العربية في المنطقة.

 وأضاف مراسل القناة أن "كوهين" يرغب في سماع موقف هذه الدول من "خطة الضم"، وكذلك في محاولة لتخفيف من ردة الفعل.

وبحسب مراسل القناة فإن "كوهين" سيتصل برؤساء الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وقد يلتقي بعضهم في وقت لاحق في حال احتاج الأمر.

 وأضاف أيضاً أن رئيس "الموساد" يتمتع بعلاقات جيدة في العالم والشرق الأوسط.

ويعتزم الاحتلال الإسرائيلي الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادته في يوليو القادم، ضمن عملية لن تشمل المصادقة على إقامة دولة فلسطينية.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟