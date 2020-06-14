"الموساد" يعتزم التواصل مع رؤساء عرب بشأن "خطة الضم"

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية عن أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي "يوسي كوهين" سيهاتف خلال الأسابيع المقبلة قادة عدد من الدول العربية في المنطقة.

وأضاف مراسل القناة أن "كوهين" يرغب في سماع موقف هذه الدول من "خطة الضم"، وكذلك في محاولة لتخفيف من ردة الفعل.

وبحسب مراسل القناة فإن "كوهين" سيتصل برؤساء الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وقد يلتقي بعضهم في وقت لاحق في حال احتاج الأمر.

وأضاف أيضاً أن رئيس "الموساد" يتمتع بعلاقات جيدة في العالم والشرق الأوسط.

ويعتزم الاحتلال الإسرائيلي الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادته في يوليو القادم، ضمن عملية لن تشمل المصادقة على إقامة دولة فلسطينية.