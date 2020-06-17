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مستوطنون يجرفون عدة دونمات جنوب نابلس

17 حزيران / يونيو 2020 04:39

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فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت آليات المستوطنين، الأربعاء، عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في بيان إن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت أراضي تابعة لبلدة قصرة، بهدف شق طريق استيطانية تربط مستوطنتي "يش كودش" و"مجدوليم".

وأشار إلى أن طول الطريق يصل ٧ كم، وقد تم إنجاز ما يقرب من كيلومتر واحد منذ ساعات الصباح.

وبين أن حكومة الاحتلال تصعد في علميات الاستيلاء على الأراضي وعمليات البناء في المستوطنات وربطها حسب مشروع "ايغال الون"، الذي يهدف إلى ربط كافة المستوطنات في شمال الضفة وصولا إلى مستوطنات الأغوار.

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