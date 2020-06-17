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4048 لاجئًا فلسطينيًا قضوا منذ بدء أحداث سوريا

17 حزيران / يونيو 2020 04:43

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دمشق - الرأي

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا جراء الأحداث في سوريا وصل إلى 4048، بينهم 53 ضحية من أبناء مخيم الرمل في اللاذقية.

وأوضح الفريق في تقرير للمجموعة صدر الأربعاء أن من بين الشهداء في مخيم الرمل، 36 قضوا تحت التعذيب، فيما قضى 2 برصاص قناص، و12 بطلق ناري، بينما قضى 2 بسبب اختطافهما وقتلهما بعد ذلك، وشخص توفي أثر أزمة صحية.

في سياق آخر، أفرج نظام الأسد عن ثلاثة معتقلين من أبناء مخيم خان الشيح، خلال الأيام القليلة الماضية بعد اعتقالهم خلال عامي 2018 و2019 عقب إبرام اتفاق المصالحة بين المعارضة السورية والنظام.

وقالت المجموعة إن المعتقلين الثلاثة تم اعتقالهم في فترات مختلفة بعد تقارير كيدية بسبب خلافات شخصية، في حين كان أحد المعتقلين موظفًا إداريًا لدى أحد الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام.

وأفادت المجموعة أنها تتحفظ عن ذكر أسماء المفرج عنهم خوفاً من الملاحقة الأمنية التي قد تطالهم وتطال أقاربهم من جديد.

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