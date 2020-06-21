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الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزلهما في سلوان

21 حزيران / يونيو 2020 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، شقيقين من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال أجبرت الشقيقين فراس وإياد دعنا على هدم منزلهما قيد الإنشاء؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال إياد دعنا، إن بلدية الاحتلال قامت بإرغامه وشقيقه على تنفيذ قرار الهدم بأيديهما، وإلا ستقوم طواقمها بذلك، وعليه دفع تكاليف أجرة الهدم بنحو 50 ألف شيقل، موضحا أنهما حاولا مرارا الحصول على تراخيص، ولكن دون جدوى.

ومنذ مطلع العام الجاري، أجبرت سلطات الاحتلال أكثر من 20 مواطنا في القدس على هدم منازلهم؛ بحجة عدم الترخيص.

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