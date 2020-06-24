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الاحتلال يُزيل لوحات تركية عن سور مقبرة بالقدس

24 حزيران / يونيو 2020 07:44

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فلسطين المحتلة - الرأي

أقدم جنود الاحتلال وبلديته بمدينة القدس، اليوم الأربعاء، على إزالة لوحة حجرية، توثق قيام تركيا بترميم سور المقبرة اليوسفية بالمدينة.

 وتتحدث اللوحة عن دور مجلس الوزراء التركي في تمويل العمل الذي نفذته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وتعليقاً على الحدث، قال ممثل "تيكا" في فلسطين أحمد جتينقايا: "إن المقبرة اليوسفية تابعة للأوقاف الإسلامية، وقمنا بترميمها بإشرافها، وكانت السلطات الإسرائيلية على علم بما نقوم به، وهذه السلطات حددت المقاييس لوضع هذه اللوحات".

وأصدرت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بياناً أكدت فيه أنه سيتم الرد على إزالة الجنود الإسرائيليين للوحات لها تحمل العلم التركي بمدينة القدس بإجراءات قانونية لعدم تكرار الأمر.

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