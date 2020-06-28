عائلة غولدن تهدد غانتس حال عدم إعادته ابنها من غزة

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن اجتماع عقد اليوم بين رئيس الوزراء البديل "بيني غانتس" ، مع عائلة الضابط "هدار غولدين" الأسير لدى حركة حماس في غزة .

وقالت "معاريف"، "إن غانتس أعرب لعائلة غولدين عن التزامه بإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".

في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن عائلة غولديـن خلال الاجتماع مع غانتس: "إذا لم نرى أي خطوات حقيقية لإعـادة أبناءنا من غــزة، سنغير طريقنا الرسمي، وسنتصرف بطرق أخرى".

وفي سياق آخر، قالت قناة كان العبرية، "إن غانتس سيلتقي صباح الغد بمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش على خلفية نية تنفيذ خطة الضم - اجتماعات مماثلة متوقعة لنتنياهو وأشكنازي".