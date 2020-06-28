وكالة الرأي الفلسطينية استئناف زيارات الأسرى بسجون الاحتلال الشهر القادم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على التنقيب عن غاز بـ"المتوسط" قبالة لبنان وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "غانتس" يأمر الجيش بالبحث عن جثامين شهداء فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وفيات وإصابات جديدة بفعل "كورونا" لدى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين خلال حادث سير في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم بيت إكسا ويشرع بعمليات تجريف وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية دعوة فصائلية لاعتبار الأربعاء يوم غضب شعبي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكرم مباحث التموين لجهودها في الحفاظ على الإنتاج الزراعي
أخبار » الأخبار العبرية

عائلة غولدن تهدد غانتس حال عدم إعادته ابنها من غزة

28 حزيران / يونيو 2020 09:50

عائلة غولدن
عائلة غولدن

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن اجتماع عقد اليوم بين رئيس الوزراء البديل "بيني غانتس" ، مع عائلة الضابط "هدار غولدين" الأسير لدى حركة حماس في غزة .

وقالت "معاريف"، "إن غانتس أعرب لعائلة غولدين عن التزامه بإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".

في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن عائلة غولديـن خلال الاجتماع مع غانتس: "إذا لم نرى أي خطوات حقيقية لإعـادة أبناءنا من غــزة، سنغير طريقنا الرسمي، وسنتصرف بطرق أخرى".

وفي سياق آخر، قالت قناة كان العبرية، "إن غانتس سيلتقي صباح الغد بمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش على خلفية نية تنفيذ خطة الضم - اجتماعات مماثلة متوقعة لنتنياهو وأشكنازي".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟