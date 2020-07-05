الاحتلال يستعد لاستبدال مروحيات "يسعور" بطائرات جديدة

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت القناة "12" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يستعد لاستبدال طائراته المروحية من نوع "يسعور" بطائرات جديدة، موضحةً أن شركتي "لوكهيد" وعملاقة الطيران "بوينج"، تتنافسان على بيع طائرات هليكوبتر لجيش الاحتلال قريبًا.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستخدم مروحيات الهليكوبتر منذ أكثر من 50 عامًا، وقبل بضع سنوات بدأ عملية ترقية الطائرات الموجودة، لكنه وجد صعوبة في الحصول على قطع غيار، مؤكدةً أن جيش الاحتلال اشترى خمس طائرات هليكوبتر من فائض البحرية الأمريكية، بحيث يتم استخدامها كأجزاء دعم لطائرات الهليكوبتر الجوية الموجودة.



ولفتت إلى أن الشركات المتنافسة حاليًا على بيع الطائرات لإسرائيل هي "سيكورسكي لوكهيد مارتن CH-53K"، أو "بوينج CH47 تشينو"، حيث أن سعر الصفقة يبلغ 1.5 مليار دولار؛ وتخطط القوات الجوية لشراء 24 طائرة هليكوبتر (سرب واحد)، حتى قبل تولي رئيس الأركان الجديد.