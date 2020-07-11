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القبض على ياباني خرق 1000 إطار بسيارات السيدات

11 تموز / يوليو 2020 08:55

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أعلنت الشرطة اليابانية عن إلقائها القبض على رجل بعمر 32 عاماً من محافظة آيتشي بسبب تمزيقه لأكثر من 1000 إطار لسيارات تملكها سيدات مختلفة ولسبب غريب جداً.

وذكرت شبكة "ANN News" اليابانية أن الشرطة قبضت على شاب ياباني اعتمد على طريقة غريبة ومؤذية للتعرف على حوالي ألف سيدة في البلاد وذلك عن طريق ثقب وتمزيق إطاراتهم.

سبب التصرف الغريب

ويستخدم الشاب الياباني هذه الطريقة من أجل محاولة التعرف على السيدة التي يثقب إطار سيارتها ومن ثم يعرض عليها المساعدة لتتخطى هذا الموقف.

واعتمد هذا الشاب الياباني على أسلوبه الغريب لسيارات السيدات التي يتم ركنها في المطاعم أو المولات أو غيرها، وبمجرد اقتراب السيدة من السيارة يبدأ في تنفيذ خطته بعرض المساعدة عليها ومحاولة التعرف عليها.

هكذا تم اكتشافه

ونجحت سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً من كشف أمر هذا الشاب بعدما وجدت الإطار الأمامي ممزق بشكل كامل، وعندما اقترب الشاب لمساعدتها تذكرت على الفور أن نفس المشهد تكرر منذ عام ومع نفس الشخص.

وقررت هذه السيدة على الفور أن تتصل بالشرطة اليابانية وتشرح لهم الأمر أن هناك تعمد من هذا الشاب وبالفعل تحركت الشرطة وفحصت الكاميرات الموجودة في الشوارع التي شهدت هذه الحوادث المتكررة.

وتوصلت الشرطة إلى الشاب الياباني الذي يدعى يوشيتو هارادا وكشفت كافة المعلومات عنه قبل أن تلقي القبض عليه بتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة بالآخرين ومحاولة التحايل للتعرف عليهم بشكل غير طبيعي.

اعترافات وحقائق مثيرة 

وبمواجهة هارادا بالتهم المنسوبة إليه اعترف سريعا أنه كان يفعل ذلك بعرض التعرف على هذه السيدة بالإضافة إلى أنه اعتمد على هذا الأسلوب في مرات عديدة مع سيدات كثيرة.

واكتشفت الشرطة اليابانية أن هارادا قام بهذا الفعل مراراً وتكراراً ودفع تعويضات في عام 2013 بعد القبض عليه بسبب التهمة ذاتها وكان معرضاً لدخول السجن.

ووافقت السيدات خلال عام 2013 على تلقي تعويضات عن التلفيات التي أصابت سياراتهن في مقابل التنازل عن الدعوى القضائية ضده.

وتتوقع الشرطة اليابانية أن هارادا قد أتلف ما قد يزيد على ألف إطار لسيارة تمتلكها امرأة خلال السنوات العشرة الأخيرة بدافع واحد وهو الحصول على فرصة للتعرف عليهن.

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