غزة-الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2557) الاحد 12/7/2020

أخبار فلسطينية ﻿

السلطة الفلسطينية تدعم مزيداً من الفعاليات في أميركا ضد «الضم »

عباس: مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تنهي العملية السياسية

انتهاء التحقيقات بمقتل الطفلة "الجمالي" وتحذير من الإشاعات

الرئيس عباس: مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تنهي العملية السياسية

مصلحة سجون الاحتلال: إصابة أسير فلسطيني يعاني من مرض مزمن بفيروس كورونا في سجن جلبوع

أخبار إسرائيلية

إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

منظمة صهيونية تشترط دعمها لجهات إسرائيلية بوقف أي أنشطة خارج حدود 1967

دخول وزير إسرائيلي آخر في الحجر الصحي

اخبار دولية

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس

﻿ الشرق الأوسط

4 وفيات جديدة ومئات الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» في الضفة الغربية

القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية

الخليج الإماراتية

المستوطنون يسرّعون إقامة بؤر استيطانية قبل «الضم»

463 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في فلسطين

الأهرام المصرية

إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا

رفض خطة الضم الإسرائيلية ووضع آلية للتحرك العربي لمواجهتها.. أبرز مخرجات ندوة مركز الحوار للدراسات

الشروق المصرية

إصابة 8 فلسطينيين بينهم سيدة حامل باعتداء مباشر من عناصر جيش الاحتلال بالقدس المحتلة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

صابة 5 من فلسطينيي الخط الأخضر بجرائم إطلاق نار

الافراج عن أسرى من عدة محافظات

تجديد اداري وحكم على 3 أسرى

القدس: اصابة 8 مواطنين بينهم سيدة حامل باعتداء لجيش الاحتلال في العيسوية

فيديو | وزيرة الصحة تزور مخيم الجلزون

محافظ جنين يقرر رفع الإغلاق عن المخيم

أربعة توائم يجمعهم بيتٌ صغير في بيت فوريك يحصدون النجاح بتفوق

نتائج التوجيهي: محافظة جنين تحصد 6 مراكز متقدمة

اختتام ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

حادث دهس يودي بحياة طفل من بيتا

الحياة الجديدة

الطيرة بأراضي الـ48: الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح واندلاع

اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره الجنوب أفريقي

الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئا بنجاح امتحانات الثانوية العامة

إغلاق كنيسة القيامة في القدس كإجراء وقائي

​الأيام

»الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجاً على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية...

»المتحف الفلسطيني يتصدر جلسة نقاش افتراضية حول المشاريع الفائزة بجائزة...

»مخطط الضم يهدد أكثر من 112 ألف مواطن في 43 تجمعاً بالضفة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية

القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني

الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة

وفاة مواطنتين بكورونا في الخليل وعدد الوفيات يرتفع الى 7 اليوم

كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!

رابين وشارون انفصلا عن الفلسطينيين خشية القنبلة الديموغرافية

عرب 48

إصابة أسير في سجن "غلبوع" بفيروس كورونا

الاحتلال يعتقل 8 مقدسيين للاشتباه بإطلاق نار احتفالا بالتوجيهي

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم