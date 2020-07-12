http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2557) الاحد 12/7/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تدعم مزيداً من الفعاليات في أميركا ضد «الضم»
الخلاف على البرنامج السياسي بين “فتح” و”حماس” يُبعد المصالحة عن واجهة المشهد الفلسطيني
عباس: مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تنهي العملية السياسية
انتهاء التحقيقات بمقتل الطفلة "الجمالي" وتحذير من الإشاعات
هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن
"القسام" تصدر تنويها مهما بخصوص موقعها الالكتروني
الرئيس عباس: مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تنهي العملية السياسية
مصلحة سجون الاحتلال: إصابة أسير فلسطيني يعاني من مرض مزمن بفيروس كورونا في سجن جلبوع
نعيم: سنواجه خطة الضم بكل السبل
أخبار إسرائيلية
إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا
حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية
منظمة صهيونية تشترط دعمها لجهات إسرائيلية بوقف أي أنشطة خارج حدود 1967
دخول وزير إسرائيلي آخر في الحجر الصحي
354 وفاة بكورونا في إسرائيل
اخبار دولية
وقفة بالتشيك تنديدًا بخطة ضم الضفة
حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم "إسرائيل" إذا ما تمت عملية الضم
تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا
أخبار عربية
جامعة عمان تقدم منحة دراسية كاملة للطالبة شمس أبو عمرة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 8 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس
الشرق الأوسط
4 وفيات جديدة ومئات الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» في الضفة الغربية
القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات
المستوطنون يتوسّعون في الاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية
الخليج الإماراتية
المستوطنون يسرّعون إقامة بؤر استيطانية قبل «الضم»
463 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في فلسطين
الأهرام المصرية
إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على تعامل الحكومة مع تداعيات أزمة كورونا
رفض خطة الضم الإسرائيلية ووضع آلية للتحرك العربي لمواجهتها.. أبرز مخرجات ندوة مركز الحوار للدراسات
الشروق المصرية
إصابة 8 فلسطينيين بينهم سيدة حامل باعتداء مباشر من عناصر جيش الاحتلال بالقدس المحتلة
الغد الأردنية
حوار الضم بعيد كل البعد عن الانتهاء
الخلاف على البرنامج السياسي بين “فتح” و”حماس” يُبعد المصالحة عن واجهة المشهد الفلسطيني
الشرق القطرية
استشاريو الهلال الأحمر يجرون عمليات معقدة لمرضى بغزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حفيد مانديلا يدعو لبناء شبكة تضامن عالمية لمواجهة "الضم"
إصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال العيسوية شرق القدس
الداخلية: توقيف مواطن حاول إيذاء نفسه ومصور شجعه على ذلك
الاحتلال يعلن عن وفاتان و 1353 إصابة جديدة بكورونا
حمّاد: نتائج الثانوية العامة وحدّت الضفة وغزة
"الشعبية" تدعو للإفراج عن السويطي وتعد اعتقاله مكافأة للفاسدين
السويطي يواصل إضرابه عن الطعام داخل سجون السلطة
خطر "الموت" يُهدِّد حياة مرضى غزة بذريعة وقف التنسيق مع الاحتلال
القدس المحلية
صابة 5 من فلسطينيي الخط الأخضر بجرائم إطلاق نار
الافراج عن أسرى من عدة محافظات
القدس: اصابة 8 مواطنين بينهم سيدة حامل باعتداء لجيش الاحتلال في العيسوية
فيديو | وزيرة الصحة تزور مخيم الجلزون
محافظ جنين يقرر رفع الإغلاق عن المخيم
أربعة توائم يجمعهم بيتٌ صغير في بيت فوريك يحصدون النجاح بتفوق
نتائج التوجيهي: محافظة جنين تحصد 6 مراكز متقدمة
اختتام ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت
حادث دهس يودي بحياة طفل من بيتا
الحياة الجديدة
الطيرة بأراضي الـ48: الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح واندلاع
اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره الجنوب أفريقي
الرئيس يهاتف وزير التربية والتعليم مهنئا بنجاح امتحانات الثانوية العامة
إغلاق كنيسة القيامة في القدس كإجراء وقائي
الأيام
»الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجاً على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية...
»المتحف الفلسطيني يتصدر جلسة نقاش افتراضية حول المشاريع الفائزة بجائزة...
»مخطط الضم يهدد أكثر من 112 ألف مواطن في 43 تجمعاً بالضفة
وكالة صفا
الطالبة "ادريس": فخورة بإبراز اسم القدس بتفوقي
صفا الوكالة تكرّم "صفا" المتفوقة
"الخارجية": 175 وفاة و3472 إصابة في صفوف جالياتنا في العالم
نقابة المدربين الفلسطينيين تمنح رخصة مزاولة مهنة التدريب
جيش الاحتلال يعيد 3 فلسطينيين تسللوا جنوبي القطاع
القسام: خوادم موقعنا الإلكتروني تتعرض لهجمات منذ الخميس
المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
وفاة مواطنة من الخليل بفيروس كورونا
الاحتلال يهدم قاعة أفراح بالطيرة
النيابة العامة تنهي التحقيقات بمقتل الطفلة الجمالي
التحقيق بعملية زيكيم: الجيش فاشل وقدرات عناصر النخبة كبيرة
8 إصابات باعتداء جيش الاحتلال على المواطنين بالقدس المحتلة
تعليم خان يونس يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020
فلسطين اليوم
الاحتلال يعتقل 38 مقدسياً والتهمة الألعاب النارية
وفق توقعاتهم.. ما سرّ نجاح 4 أشقاء "توائم" في (التوجيهي) من نابلس؟
قهرتا الظروف الصعبة.. التوأم "ثراء" و"أشجان" قصة نجاح من نوع آخر!
15 إصابة والقبض على 58 آخرين عقب إعلان نتائج توجيهي
بالصور الرابطة الإسلامية تزور الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في قطاع غزة
د. الهندي: شعبنا قادر على تفجير انتفاضة فلسطينية جديدة
د. الهندي: شعبنا قادر على تفجير انتفاضة فلسطينية جديدة
سما نيوز
حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة الإسرائيلية
القسام يعلن تفاصيل اختراق موقعه الالكتروني
الصحة": طفل مصاب بـ"كورونا" حالته سيئة.. وعدد الكوادر الطبية المصابة بالفيروس بلغت 80 حالة
وفاة مواطنتين بكورونا في الخليل وعدد الوفيات يرتفع الى 7 اليوم
كلمة هامة للرئيس الثلاثاء.. الفيتاني: إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة عبر أموال المقاصة..!
رابين وشارون انفصلا عن الفلسطينيين خشية القنبلة الديموغرافية
وزيرة الصحة تزور مخيم الجلزون وتوعز بتوفير احتياجاته الصحية
عرب 48
إصابة أسير في سجن "غلبوع" بفيروس كورونا
الاحتلال يعتقل 8 مقدسيين للاشتباه بإطلاق نار احتفالا بالتوجيهي
وكالة وفا
الطيرة بأراضي الـ48: الجرافات الإسرائيلية تهد ...
مصرع طفل دهسا بحادث سير جنوب نابلس
اختتام ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عب ...
أبو بكر: السلطات الإسرائيلية تتعمد ترك أجساد ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 12 تموز (يوليو)
- 2006م استشهاد المجاهد نظمي فتحي عبد ربه (22معاماً) من كتائب القسّام متأثراً بجراح أصيب بها خلال تصديه لقوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
- 2006م في مجرة صهيونية مروعة.. استشهاد الدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وزوجته وأطفاله السبعة بقصف صهيوني استهدفهم داخل منزلهم بحي الشيخ رضوان في غزة، وإصابة 35 مواطناً بجراح.
- 2006م نجاة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من محاولة اغتيال صهيونية في حي الشيخ رضوان بغزة.
- 2006م عملية نوعية بطولية لحزب الله تسفر عن أسر جنديين صهيونيين ومقتل سبعة آخرين وإصابة 11مبجراح في هجوم على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.
- 2005م نفّذ الاستشهاديّ أحمد سامي أحمد غازي (18 عاماً)، من قرية عتيل قضاء طولكرم، عملية استشهادية في منطقة "شافي شمرون" الصهيونيّة، وقُتِل خلالهال 3 صهاينة وجرح أربعون آخرون. وتبنّت حركة الجهاد الإسلامي العملية.
- 1994م دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
- 1994م حكومة تل أبيب تقترح وضع الأماكن الإسلامية المقدسة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تحت "إدارة دولية".
- 1994 دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
- 1956م استشهاد القائمقام مصطفى حافظ، المكلف بالإشراف على كتيبة الفدائيين الفلسطينيين، وقد قام أفراد هذه الكتيبة تحت قيادته بالرد على ما قامت به العصابات الصهيونية من حوادث الاغتيال الفردي والاعتداءات على مواقع القوات العسكرية الأمامية وضرب السكان المدنيين من أهالي قطاع غزة، وأرسل الصهاينة احد مندوبيهم يحمل طرداً محشواً بمواد شديدة الانفجار، حيث انفجر ذلك الطرد وأصيب الشهيد مصطفى حافظ بجراح بالغة ليستشهد عن عمر يناهز الرابعة والثلاثين عاماً.
- 1953م (إسرائيل) تنقل مقر وزارة الخارجية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.
- 1936م اغتيال الشيخ عبد النور الخطيب إمام مسجد عمر في مدينة القدس.
- 1927 مقتل نحو 1000 شخص في فلسطين نتيجة وقوع هزة أرضية
- 1902م رسالة هرتزل إلى تشميرلين رئيس وزراء بريطانيا التي تتضمن مشروع توطين اليهود في سيناء.
- 1191م سقطت مدينة عكا في يد الصليبيين.