الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: رمزي جبرين الهيموني، ويزيد كريم ابو عيشة (24عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت امر وسعير وحلحول.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي ابو صلاح، حسان رمزي ابو صلاح.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، وهما: الأسير المحرر محمود كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، اثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.