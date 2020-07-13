وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان: نرفض خطة الضم والصمت العالمي يزيد من وقاحة "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) الاثنين 13/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية تطالب برفع الغطاء العشائري والقصاص من قتلة القيق وكالة الرأي الفلسطينية "قبيلة الترابين": جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان وكالة الرأي الفلسطينية "الجريحة أبو مطر"..بإصابتها تفوقت بالثانوية العامة بـ81% وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة من الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة لـ 40 وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة يجب تجنبها لتجنب حصوات المرارة وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشاكل جلدية مرتبطة بالحر الشديد..خلى بالك منها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية أشهر اضطرابات الجهاز الهضمى عند الأطفال وكيفية التعامل معها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

13 تموز / يوليو 2020 08:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: رمزي جبرين الهيموني، ويزيد كريم ابو عيشة (24عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت امر وسعير وحلحول.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي ابو صلاح، حسان رمزي ابو صلاح.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، وهما: الأسير المحرر محمود كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، اثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟