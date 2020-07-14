فوائد تناول الجريب فروت على صحة الجسم

الجريب فروت من الفواكه الحمضية الشهيرة التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، وقد تساعد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الجريب فروت فى تعزيز البشرة الصحية والحماية من الظروف المختلفة، قد يلعبون أيضًا دورًا في الحفاظ على الوزن.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayفإن فوائد تناول الجريب فروت على الصحة هى:

داء السكري

قد يساعد الجريب فروت في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2، الجريب فروت منخفض على مؤشر نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أنه يوفر المغذيات ولكن ليس له تأثير سلبي كبير على مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

تصف إحدى الدراسات لعام 2013 الجريب فروت بأنه "مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

فقدان الوزن

يدعي بعض الناس أن الجريب فروت هو فاكهة معجزة لفقدان الوزن وفي إحدى الدراسات ، لم يجد الباحثون أي دليل يشير إلى أن الجريب فروت يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فقد استنتجوا أن الجريب فروت قد يساعد في تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون (الدهون) في الدم، وهناك صلة بين ارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون والسمنة .

يمكن أن تثبت مزيد من الدراسات أن العناصر الغذائية في الجريب فروت لها فوائد طويلة المدى للسيطرة على الوزن والوقاية من السمنة

سكتة دماغية

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن تناول المزيد من مركبات الفلافونويد قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الإقفارية بين النساء، الفلافونويد هي مركبات موجودة في الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت.

وكان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 19 ٪ بين أولئك الذين تناولوا أعلى كميات من الحمضيات.

ضغط الدم وصحة القلب

يمكن أن يساهم مزيج الألياف والبوتاسيوم والليكوبين وفيتامين ج والكولين في الجريب فروت في صحة القلب.

و AHA تشجيع الناس على زيادة المدخول الغذائي من البوتاسيوم وتقلل من كمية الملح التي تضاف إلى الأطعمة، و يمكن أن يساعد ذلك في منع ارتفاع ضغط الدم ومجموعة من المضاعفات التي يمكن أن تنتج عنه.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، يحتوي الجريب فروت الصغير الذي يبلغ عرضه 3.5 بوصات ويزن حوالي 200 جرام (جم) على 278 ملليجرام (ملغ) من البوتاسيوم

توصي المبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2015-2020 للأمريكيين بأن يستهلك البالغون حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا. هذا يعني أن جريب فروت صغير يمكن أن يوفر حوالي 6 ٪ من حاجة الشخص اليومية للبوتاسيوم.

يشمل نظام DASH الغذائي ، الذي صممه أخصائيو الصحة لتقليل ضغط الدم من خلال الخيارات الغذائية ، الجريب فروت كغذاء موصى به.

الوقاية من السرطان

الجريب فروت هو مصدر غني بمضادات الأكسدة ، مثل فيتامين سي.يمكن أن يساعد هذا في مكافحة تكوين الجذور الحرة ، التي يعتقد الخبراء أنها تسبب السرطان .

يمكن أن يوفر الجريب فروت الصغير 68.8 مجم من فيتامين سي، تناول البالغين الموصى به من فيتامين سي هو 75 مجم يوميًا للنساء و 90 مجم للرجال.

يحتوي الجريب فروت الصغير أيضًا على 2،270 ميكروغرام (ميكروغرام) من الليكوبين ، وهو مضاد آخر للأكسدة.

نظرت إحدى الدراسات السكانية لعام 2016 في البيانات الخاصة بحوالي 50.000 رجل. استنتج مؤلفوها أن هناك صلة بين الاستهلاك المرتفع لصلصة الطماطم ، والذي يحتوي على الليكوبين ، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

الهضم

يحتوي الجريب فروت على الماء والألياف على وجه التحديد ، يحتوي الجريب فروت الصغير الذي يزن 200 جم على 182 جم من الماء و 2.2 جم من الألياف. يمكن أن يساعد كل من الماء والألياف في منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي الصحي.

يجب على البالغين محاولة استهلاك 28 إلى 33.6 جم من الألياف يوميًا ، اعتمادًا على أعمارهم وجنسهم.

هناك أيضًا أدلة تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم .

البشرة

يلعب فيتامين ج دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين ، نظام الدعم الرئيسي للجلد.

خلص مؤلفو دراسة عام 2017 إلى أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الحماية من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة. كما يلاحظون وجود صلة بين مستويات الشخص من فيتامين سي وتناوله للفواكه والخضروات الطازجة.

ومع ذلك ، وجد بعض العلماء أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من الحمضيات وتطور سرطان الجلد الخبيث .

وظيفة المناعة

يساعد فيتامين ج في دعم الجهاز المناعي بعدد من الطرق، على سبيل المثال ، قد يساعد تناول النظام الغذائي لفيتامين سي على منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي وغيرها من الالتهابات ، وفقًا لمقال من عام 2017.

على وجه الخصوص ، يجب على كبار السن ، والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة ، وأولئك الذين يدخنون التأكد من حصولهم على كمية كافية من فيتامين سي. قد يكون الجريب فروت خيارًا جيدًا.



