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لحظة صادمة... رجل يعض طائرا خطف شطيرته

15 تموز / يوليو 2020 09:04

لحظة صادمة... رجل يعض طائرا خطف شطيرته
لحظة صادمة... رجل يعض طائرا خطف شطيرته

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل عض طائرا حتى نزف دما انتقاما منه.

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاما، هاجم طائر نورس وعضه، بعدما حاول الطائر خطف الشطيرة من يده.

وأوردت الصحيفة أنه في التاسع من الشهر الجاري، هجم طائر نورس على رجل في الشارع بعد خروجه من محل للشطائر في مدينة بليموث، محاولا خطف شطيرة ماكدونالدز من يده، لكن الرجل الجائع أمسك به، وبدأ يعضه كانتقام منه على فعلته.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة البريطانية لم تتمكن معرفة مدى إصابة الطائر، ولكن شهود عيان أشاروا إلى أن الطائر شوهد وهو ينزف، قبل أن يرفرف مرة أخرى ويطير مبتعدا عن الرجل.

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