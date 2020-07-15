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مش بس القهوة.. 4 مصادر خفية للكافيين منها مسكنات الألم

15 تموز / يوليو 2020 09:13

4 مصادر خفية للكافيين منها مسكنات الألم
4 مصادر خفية للكافيين منها مسكنات الألم

القهوة هي المصدر الرئيسي للكافيين، وفنجان من القهوة يكفي لتنشيطنا وزيادة قوة تركيزنا ورفع مزاجنا ويقترح الخبراء أن شرب 400 مل من القهوة في اليوم فقط للبالغين الأصحاء، وتبدأ المشكلة الحقيقية عندما تصبح مدمنًا للقهوة يمكن أن يكون لزيادة تناول الكافيين نتائج سلبية عديدة مثل الجفاف والقلق، وهناك العديد من المواد الغذائية الأخرى التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين ويمكن أن تكون مشكلة عندما تحاول تقليل جرعتك اليومية من الكافيين  وفيما يلي 5 مصادر خفية للكافيين يجب أن تعرفها.

4 مصادر خفية للكافيين
 

الشيكولاتة
 

يوجد الكافيين بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو، لذلك، قد تحتوي الشوكولاتة المفضلة لديك أيضًا على قدر من الكافيين وقد تحتوي شيكولاتة الحليب على كمية أقل من الكافيين، ولكن تحتوي الشوكولاتة الداكنة بشكل عام على أكثر من 10 ملليجرام من محتوى الكافيين وحتى آيس كريم الشيكولاته يحتوي على آثار من الكافيين.

المشروبات الغازية
 

المشروبات الغازية عالية في الكافيين، حيث يختلف محتوى الكافيين من 23 ملليجرام إلى 41 ملليجرام لكل زجاجة وحتى مشروب الطاقة يحتوي على كمية من الكافيين.

بعض المسكنات
 

عند الإصابة بصداع أو ألم في المفاصل فإن بعض المسكنات تحتوي أيضًا على القليل من الكافيين، وتشير الدراسات إلى أن كمية صغيرة من الكافيين يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، وبالتالي فإن بعض شركات الأدوية تضيفه إلى مسكن الألم.

مضغ العلكة
 

تحتوي جميع أنواع معطرات الفم تقريبًا على كمية من الكافيين محتوى الكافيين في بعض أنواع العلكة يعادل الكمية الموجودة في فنجان قهوة لذا ، في المرة القادمة التي تشتري فيها أي نعناع ، لا تنس قراءة الملصق الخاص بها.

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