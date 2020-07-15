النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2560) الأربعاء 15/7/2020
أخبار فلسطينية
- حماس تحذر: المساس بالأقصى إشعال حرب.. والشيخ صبري: الاحتلال يحاول سحب البساط من…
- فلسطين: 179 وفاة جديدة بكورونا و3529 إصابة و1523 متعافيا بصفوف جالياتنا في العالم
- كورونا في القدس المحتلة: أكثر من 100 إصابة جديدة
- الصحة الفلسطينية: وفاة بكورونا في عناتا ترفع الحصيلة إلى 47
- وزيرة الصحة: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
- حماس تدين حملة تشويه تقودها قناة العربية ضد المقاومة
- »أبو هولي: المخيمات دخلت دائرة الخطر مع انتشار "كورونا" وندعو لمساندة "الأونروا"
- السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى
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أخبار إسرائيلية
· قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة لاهاي بالتحقيق في «جرائم
· هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس
· نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بشأن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
· إدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق
الاخبار الدولية
- مسؤول أممي: الكيان الإسرائيلي يغلق الباب أمام حل الدولتين
الاخبارالعربية
· ملك الأردن: أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر
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الصحف العربية
القدس العربي
- «هآرتس»:11دولة أوروبية تطالب بقائمة عقوبات ضد إسرائيل في حال طبّقت الضم… وجهات في تل أبيب تشكك في جديتها
- 83 منظمة تطالب بمساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها ضد الفلسطينيين
- حماس: قناة العربية تقود حملة تضليل وتشويه ضد المقاومة
- توما سليمان: الاحتلال يخفي آثار جريمته بقتل الشاب المقدسي إياد حلاق
- حماس تحذر: المساس بالأقصى إشعال حرب.. والشيخ صبري: الاحتلال يحاول سحب البساط من…
- إسرائيل تشن هجمات في الضفة وتكشف عن قانون جديد لتطبيق “السيادة” على المستوطنات
- قوات الاحتلال الخاصة تقمع أسرى “عوفر” بالغاز.. وثلاثة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
- مسؤول فلسطيني: قوات إسرائيلية تغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- محكمة الاحتلال تؤجل الحكم على قتلة عائلة دوابشة مجدداً
- اقتحـام سـجـن «عـوفـر» ورش الأسـرى بالغـاز
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الشروق المصرية
- آلاف المحتجين في القدس يدعون نتنياهو إلى التنحي
- مسؤول أممي: الكيان الإسرائيلي يغلق الباب أمام حل الدولتين
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الاهرام المصرية
- فلسطين: 179 وفاة جديدة بكورونا و3529 إصابة و1523 متعافيا بصفوف جالياتنا في العالم
الغد الأردنية
- السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى
- رئيس “الكنيست”: واشنطن غير مهتمة بضم المستوطنات حاليا
- السلطة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى
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الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- الاحتلال يغلق محيط جبل الفرديس في بيت لحم ويعتقل 5 فلسطينيين
- مسؤول أممي: الكيان الإسرائيلي يغلق الباب أمام حل الدولتين
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير 3 سنوات على هبة الأسباط.. حراك المقدسيين بالمرصاد لمخططات الاحتلال
- تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا في محافظات الضفة
- حوار النائب العرموطي: ما يجري في القدس مؤشر خطير وضم الغور "إعلان حرب"
- الاحتلال يداهم قرى وبلدات متفرقة برام الله ويعتقل 8 شبان
- "القيادة العامة": قناة العربية تنفذ أجندات صهيو أمريكية
- 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال
- إصابات قياسية جديدة بكورونا في أمريكا
القدس المحلية
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إدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومناطق مختلفة
- إطلاق نار تجاه موقع عسكري إسرائيلي قرب نابلس
- طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل
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نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بشأن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
الحياة الجديدة
· "الخارجية": حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية وإصابات في أمريكا
· الاحتلال يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس
· رسالة جوابية خطية من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس محمود عباس
· ملك الأردن: أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر
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فروانة: 50 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً
· نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بشأن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
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جريدة الأيام
· »منحة أوروبية بـ5.8 مليون يورو لتمويل مشاريع في منطقة (ج)
· »التشجير.. آخر «ابتكارات» إسرائيل لإبعاد البدو عن أراضيهم في النقب
· »أبو هولي: المخيمات دخلت دائرة الخطر مع انتشار "كورونا" وندعو لمساندة "الأونروا"
· »سلطات الاحتلال تسيج جبل الفرديس الأثري شرق بيت لحم تمهيداً للضم
· »نواب عرب يستهجنون ادعاءات الشرطة بعدم وجود توثيق لقتل الشهيد الحلاق
· »جونسون يتحادث هاتفياً مع الرئيس: موقفنا مساند للقانون الدولي وضد الضم
· » آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين باستقالته
وكالة صفا
· تحذير عالمي من موجة ثانية لكورونا وأمريكا تكسر "أسوأ الأرقام"
· محدث اعتقالات بمداهمات ليلية بالضفة
· صيدم يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي مخاطر الضم
· خلاف على كمامة ينتهي بحادثة طعن وقتل في أمريكا
عرب 48
· كورونا في القدس المحتلة: أكثر من 100 إصابة جديدة
· الصحة الفلسطينية: وفاة بكورونا في عناتا ترفع الحصيلة إلى 47
· مستوطنون يستولون على أراض في الأغوار وأوامر هدم في يعبد
· كورونا: 1561 إصابة جديدة بالبلاد وبؤر الوباء بازدياد
· الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بكورونا
· احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس
· الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق جزئي للحد من انتشار كورونا
· كوخافي: الاستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي
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وكالة وفا
· صيدم يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على ...
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