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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2560) الأربعاء 15/7/2020

15 تموز / يوليو 2020 11:18

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2560)   الأربعاء 15/7/2020

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·         إدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق

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  • فلسطين: 179 وفاة جديدة بكورونا و3529 إصابة و1523 متعافيا بصفوف جالياتنا في العالم

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  •      إدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق       

  • الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله ومناطق مختلفة        
  • إطلاق نار تجاه موقع عسكري إسرائيلي قرب نابلس        
  • طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

  • نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بشأن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا 

الحياة الجديدة

·         "الخارجية": حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية وإصابات في أمريكا

·         الاحتلال يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس

·         رسالة جوابية خطية من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس محمود عباس

·         ملك الأردن: أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية أمر

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فروانة: 50 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً

·         نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بشأن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا

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جريدة الأيام

·         »منحة أوروبية بـ5.8 مليون يورو لتمويل مشاريع في منطقة (ج)

·         »التشجير.. آخر «ابتكارات» إسرائيل لإبعاد البدو عن أراضيهم في النقب

·         »أبو هولي: المخيمات دخلت دائرة الخطر مع انتشار "كورونا" وندعو لمساندة "الأونروا"

·         »سلطات الاحتلال تسيج جبل الفرديس الأثري شرق بيت لحم تمهيداً للضم

·         »نواب عرب يستهجنون ادعاءات الشرطة بعدم وجود توثيق لقتل الشهيد الحلاق

·         »جونسون يتحادث هاتفياً مع الرئيس: موقفنا مساند للقانون الدولي وضد الضم

·         » آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين باستقالته

وكالة صفا

 

·         تحذير عالمي من موجة ثانية لكورونا وأمريكا تكسر "أسوأ الأرقام"

·         محدث اعتقالات بمداهمات ليلية بالضفة

·         صيدم يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي مخاطر الضم

·         خلاف على كمامة ينتهي بحادثة طعن وقتل في أمريكا

 

عرب  48

·         كورونا في القدس المحتلة: أكثر من 100 إصابة جديدة

·         الصحة الفلسطينية: وفاة بكورونا في عناتا ترفع الحصيلة إلى 47

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·         كورونا: 1561 إصابة جديدة بالبلاد وبؤر الوباء بازدياد

·         الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1335 إصابة جديدة بكورونا

·         احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس

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·         كوخافي: الاستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

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وكالة وفا

·         صيدم يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على ...

·         الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

·         الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

·         الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر بالقدس

حدث في مثل هذا اليوم

15 تموز (يوليو)

·         2006م استشهاد 23 لبنانياً بينهم أطفال جراء غارة صهيونية استهدفت حافلة صغيرة تقل ركابا على الطريق في جنوب لبنان.

·         2005م الاحتلال الصهيوني يغتال ستة مجاهدين من كتائب القسام في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم تمّ قصفهم بصاروخٍ في حيّ "تل الهوى" غرب مدينة غزة. والشهداء هم: القائد القسّاميّ عادل غازي هنية، أمجد أبو عرفات، الشهيد عاصم مروان أبو راس، صابر محمد أبو عاصي، محمد يوسف عياش ، وأحمد سلامة مرعي.

·         2004م السلطة الفلسطينيّة تطرد مبعوث الأمم المتحدة "تيري لارسن" إثر تقريرٍ له قال فيه إنّ خطر الانهيار يتهدّد السلطة الفلسطينيّة.

·         1967م تأسيس جهة النضال الشعبي في مدينة القدس بعد حرب حزيران 1967م.

·         1967م إقامة أول موقع استيطاني إسرائيلي في الجولان السوري المحتل يدعى ماروم هاغولان.

·         1965م تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

·         1948م قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس.

·         1938م ألقى أحد عناصر عصابة الإنس الصهيونية قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدينة القدس أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة فاستشهد جراء ذلك 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون بجروح.

·         1099م الصليبيون يحتلون مدينة القدس (492هجرية) ويقتلون سبعين ألفاً من المسلمين في الحرم القدسي الشريف. تحررت المدينة على يد صلاح الدين الأيوبي بعد تسعة عقود من احتلالها

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"حماية" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال معتقل عوفر

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