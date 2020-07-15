النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2560)   الأربعاء 15/7/2020

10:11الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين

11:18النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2560) الأربعاء 15/7/2020

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