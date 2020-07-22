3 أسباب تجعل البقوليات تعزز قوة المخ

البقوليات من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B التى تعزز قوة الدماغ والجهاز العصبى ويشارك أيضًا فى تكوين خلايا الدم الحمراء الصحية وبحسب طبيبة الطب التكاملى بكلايفند كلينيك إيرينا تودوروف: "البقوليات إنها ذات قيمة خاصة لدماغك وجهازك العصبى، ما يساعد على جعل الناقلات العصبية تمرر الإشارات بين الأعصاب".

وبحسب موقع "كلايفند كلينيك" فإنن فيتامينات B قابلة للذوبان فى الماء، فلا يمكن لجسمك تخزينها لذلك من المهم أن تتناول طعام مليئ بفيتامينات ب يوميًا.

أسباب تجعل البقوليات تعزز قوة دماغك

البقوليات مصدر الحصول على المزيد من فيتامين ب

وقالت الدكتور تودوروف: "يمكنك الحصول على فيتامينات ب حتى لو كنت نباتيًا من خلال البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات خاصة الخضروات الورقية – فهى مصادر جيدة لفيتامينات ب.

والبقوليات هى مجموعة غذائية تتكون من الفول والعدس والحبوب والحمص تساعدك على الحفاظ على صحة جيدة لأنها مليئة بالبروتين والألياف النباتية ويمكن أن تخفض نسبة السكر فى الدم والكوليسترول.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن الاستهلاك المتكرر للبقوليات، خاصة العدس، فى سياق النظام الغذائى المتوسطى، قد يوفر فوائد للوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى لدى كبار السن الذين يعانون من مخاطر عالية فى القلب والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك قد يكون إدراج البقوليات الغذائية فى النظام الغذائى استراتيجية مفيدة لفقدان الوزن لأنه يؤدى إلى تأثير متواضع لفقدان الوزن حتى عندما لا يُقصد من الأنظمة الغذائية تقييد السعرات الحرارية.

إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي

لإضافة المزيد من البقوليات إلى نظامك الغذائى، جرب حساء العدس مع الفلفل الحار أو سلطة الفاصوليا أو الحمص أو أضف فقط الفاصوليا إلى السلطة الخضراء إذا كنت من محبي المعكرونة، فهناك مجموعة متنوعة من المعكرونة المصنوعة من فول الصويا والعدس والفاصوليا السوداء.

بالمقارنة مع المعكرونة العادية بالدقيق الأبيض ، فإن المعكرونة القائمة على الفول مليئة بالبروتين والألياف الغذائية والفيتامينات".

3. النظام الغذائي المتوازن هو المفتاح

بالنسبة لمعظمنا، فإن مجرد اتباع نظام غذائي جيد سيوفر الكثير من فيتامين ب.

قالت الدكتور تودوروف: "خصص ثلث طبقك للحبوب الكاملة والبقوليات، وثلثي طبقك الآخر للفواكه والخضروات".

فيتامين ب 12 استثناء من فيتامين ب الآخر تم العثور على الغالبية العظمى من فيتامين B12 في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة بفيتامينات ب.

وكبار السن معرضون أيضًا لخطر نقص فيتامين B12 لأنه مع تقدمنا ​​في العمر ، تفقد أمعائنا قدرتها على امتصاص B12. يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 مع أعراض غير محددة مثل الضعف والتهيج والتعب والتدهور المعرفي وآلام الأعصاب.