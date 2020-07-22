ماذا تعرف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

الكوليسترول هو نوع من الدهون على شكل مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعي، وهو حيوي لتشكيل أغشية الخلايا وبعض الهرمونات وفيتامين د.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday، البروتينات الدهنية هي جزيئات مصنوعة من الدهون والبروتين، تحمل الكوليسترول والدهون الثلاثية نوع آخر من الدهون عبر مجرى الدم .الشكلان الرئيسيان للبروتين الدهني هما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

إذا كان الدم يحتوي على الكثير من الكوليسترول الضار فإنه يعرف باسم ارتفاع الكوليسترول عند تركه بدون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتة الدماغية

عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض لذلك من المهم فحص مستويات الكوليسترول بانتظام.

الدهون الثلاثية هي نوع آخر من الدهون، إنها مختلفة عن الكوليسترول بينما يستخدم الجسم الكوليسترول لبناء الخلايا وبعض الهرمونات، فإنه يستخدم الدهون الثلاثية كمصدر للطاقة.

عند تتناول سعرات حرارية أكثر مما يستطيع الجسم استخدامه على الفور ، فإنه يحول تلك السعرات الحرارية إلى الدهون الثلاثية، يخزن الدهون الثلاثية في الخلايا الدهنية.كما أنه يستخدم البروتينات الدهنية لتوزيع الدهون الثلاثية من خلال مجرى الدم.

أما إذا كان الشخص يتناول بانتظام سعرات حرارية أكثر مما يستطيع الجسم استخدامه ، فقد ترتفع مستويات الدهون الثلاثية قد يزيد هذا من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

فحص مستويات الكوليسترول

إذا كان عمرك 20 عامًا أو أكثر ، توصي جمعية القلب الأمريكية بفحص مستويات الكوليسترول مرة واحدة على الأقل كل أربع إلى ست سنوات، إذا كان لدي الشخص تاريخ من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية فقد يتطلب ذلك عمل اختبارات الكشف عن نسبة الكوليسترول أكثر.

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول خطيرًا بشكل خاص عندما تكون مستويات LDL مرتفعة جدًا ومستويات HDL منخفضة جدًا.

طرق للوقاية من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم



يجب الانتباه إلى الدهون المشبعة والمتحولة على ملصقات الطعام، بالإضافة إلى السكريات المضافة.

تناول المزيد من الدهون الصحية غير المشبعة من خلال استبدال الزبدة بزيت الزيتون البكر الممتاز في الطهي ، وشراء قطع اللحم الخالية من الدهون ، ووجبات خفيفة على المكسرات والبذور بدلاً من البطاطس المقلية أو الأطعمة الخفيفة المصنعة