الأسماك فى أعماق المحيط تطور جلدا أسود يمتص 99.5% من الضوء



طورت الأسماك التي تعيش في أعماق المحيط القاتمة جلدًا أسودًا فائقًا يمتص 99.5% من الضوء مما يجعلها غير مرئية للحيوانات المفترسة، حتى لو كان لديها أضواء أمامية خاصة بها، حيث طورت بعض الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات البشرة التي تخفيهم تقريبا.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحيوانات فعالة للغاية في امتصاص الضوء بحيث تظهر على أنها مجرد صور ظلية، على ما يبدو خالية من أي ميزات.



حدد أكاديميون من الولايات المتحدة ما لا يقل عن 16 نوعًا يستخدمون شكل التمويه الأسود الفائق لتجنب الحيوانات المفترسة، بما في ذلك أسماك التنين.



لا يخترق ضوء الشمس الطبيعي في أعماق المحيط، ولكن بعض الحيوانات المفترسة لديها القدرة على التوهج باستخدام التلألؤ البيولوجي لاصطياد فريستها، ولكن القدرة على الاختباء على مرأى من الجميع وامتصاص كل هذا الضوء دون رصده ميزة بقاء كبيرة طوروها أيضا.



تحتوي بعض الأنواع ذات الجلد الأسود الفائق على سحرها الحيوي المضيء، أو المصابيح الأمامية، لكن بشرتها داكنة جدًا بحيث لا يرتد أي ضوء من أجسامها، مما يسمح لها بجذب طعامها وتثبيته.



يتم إنشاء الظلام من جانب الميلانين، وهو صبغة تمنح الجلد البشري لونه أيضًا، والمزيد من الميلانين يخلق لون بشرة أغمق.



فقد تطورت في هذه الأنواع من الأسماك لزيادة إنتاج الميلانين إلى أقصى حد، وهي جيوب خلوية محددة مليئة بالصبغة الداكنة، يتم ترتيبها بالقرب من سطح الجلد وتكمن بطريقة تزيد من امتصاص الضوء.



يقول الباحث المشارك ألكسندر ديفيس ، وهو مؤلف مشارك للدراسة وطالب الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة ديوك: "هذه الهياكل المحتوية على الصبغ يتم تعبئتها في خلايا الجلد مثل آلة gumball الصغيرة، حيث تكون جميع gumballs فقط الحجم والشكل المناسبين لاحتجاز الضوء داخل الجهاز".



وتعد ميزة امتصاص الضوء، سواء من الشمس أو من مخلوقات حيوية مشرقة، هى تقنية فعالة لتجنب تناوله في العالم القاتم لأعمق المحيطات.



تمكن الفريق من التقاط وتحليل 40 سمكة سوداء تسبح على ارتفاع يصل إلى ميل تحت سطح البحر في خليج مونتيري وخليج المكسيك باستخدام شبكة الجر وشبكة بحرية غير مأهولة، وقاموا بقياس مقدار الضوء المنعكس من كل سمكة باستخدام مطياف.



أظهر هذا 16 نوعًا يعكس أقل الضوء، مما يجعلها أغمق 20 مرة من الأشياء السوداء اليومية مثل الورق والإطارات.

