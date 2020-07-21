ديبورتيفو ألافيس يستضيف برشلونة فى ختام الدورى الإسبانى

يحل نادى برشلونة الإسبانى ضيفا الليلة على ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي تجمعهما على ملعب "مينديزوروتزا" في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد النادي فى التتويج بلقب الدوري الإسباني، للمرة الـ 34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الخميس الماضي، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الليجا، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي حسم لقب الليجا رسميًا هذا الموسم، فيما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المرتبة الـخامسة عشر برصيد 39 نقطة.

وسقط برشلونة أمام ضيفه أوساسونا في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب كامب نو، على الرغم من النقص العديد في صفوف الفريق الضيف.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين على ملعب كامب نو في شهر ديسمبر من العام الماضي، قد انتهت بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة قائمة مباراة ألافيس التى ضمت كلاً من: تير شتيجن – نيتو – سيميدو – سيرجيو روبيرتو – ألبا – لينجلية – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج - فيدال - برايثوايت - سواريز – ميسي – أنسو فاتي – ريكي بويج – أراخو – تيناس.



ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم كلا من أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وآرثر ميلو للإصابة، بينما يغيب جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وجونيور فيربو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وكان فريق برشلونة خسر الصراع على لقب الدوري الاسباني "الليجا" لصالح ريال مدريد بعد تعثره في مباراة أوساسونا بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 37.