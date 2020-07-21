علامات تدل على ضعف النظر

ضعف النظر من أبرز الحالات الصحية التى يتعرض لها الكثيرون ويضطرون لارتداء النظارات الطبية مدى الحياة أو اللجوء للطرق الأخرى مثل العدسات اللاصقة أوإجراء عمليات الليزك، وحسب ما ذكره موقع aao فأن هناك علامات تظهر عليك وتدل على ضعف النظر وهى:

أعراض ضعف النظر

1:ألم حاد وشديد في العين.

2:رؤية ضبابية أو غير واضحة.

3:رؤية ومضات الضوء أو البقع عائمة وساطعة.

4:رؤية أقواس قزح أو هالات حول الأضواء.

5:حساسية للضوء.

6:تورم العين فى بعض الاحيان.

7:الحكة، أو حرق، أو إفرازات ثقيلة في العيون.

وهناك أنواع من الرؤية:

الرؤية المركزية

هذه هي الرؤية التفصيلية التي نستخدمها عندما ننظر مباشرة إلى شيء ما. الظروف التي تلف البقعة (مركز الشبكية)، مثل التنكس البقعي (AMD) قد تؤثر على الرؤية المركزية.

الرؤية المحيطية

هذه هي الرؤية الأقل تفصيلاً التي نستخدمها لنرى عند حواف رؤيتنا ، خارج المنطقة التي ننظر إليها مباشرةً. غالبًا ما يؤثر الجلوكوما أو التهاب الشبكية الصباغي على الرؤية المحيطية أولاً.

ويمكن أن تؤثر السكتات الدماغية لاعتلال الشبكية السكري ، وضعف البصر الدماغي / القشري على الرؤية المحيطية والمركزية في أي من العينين.

حساسية التباين

هذه هي القدرة على التمييز بين الأشياء ذات النغمات المماثلة مثل الحليب في كوب أبيض أو تمييز ملامح الوجه. يمكن لمعظم مشاكل العين تقليل حساسية التباين.

إدراك العمق

هذه هي القدرة على الحكم على موضع الأشياء في الفضاء من حولك، يمكن أن يؤثر فقدان الرؤية في عين واحدة ، أو تلف الدماغ على إدراك العمق ، مثل قياس ارتفاع الخطوة أو الوصول إلى فنجان.

الرؤى الوهمية لمتلازمة تشارلز بونيت

يرى حوالي 20 إلى 30 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر صورًا تشبه الحياة وهم يعرفون أنها ليست حقيقية، وهذا ما يسمى بمتلازمة تشارلز بونيت.