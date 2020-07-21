فوائد مياه الورد على صحتك وبشرتك

تم استخدام ماء الورد منذ آلاف السنين ، بما في ذلك في العصور الوسطى، ويعتقد أنها نشأت في إيران و تم استخدامها في كل من مستحضرات التجميل ومنتجات الطعام والشراب، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الخصائص والعناصر المفيدة لصحة الجسم والبشرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد مياه الورد هى:

1: يساعد على تهدئة تهيج الجلد

واحدة من أعظم فوائد ماء الورد هي خصائصه القوية المضادة للالتهابات. يمكن لهذه الخصائص أن تساعد في علاج العديد من الأمراض الداخلية والخارجية، بل إنها قد تساعد فى تهدئة الجلد من الإكزيما .

2: يلطف التهاب الحلق

غالبًا ما يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق، ولكن قد ترغب في تجربة ماء الورد أيضًا.

3:يقلل من احمرار الجلد

تم استخدام ماء الورد كمنتج تجميل لآلاف السنين ، لذلك ليس من المستغرب أنه يمكن تحسين بشرتك وتقليل احمرار البشرة، قد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا على تقليل حب الشباب ويمكن للخصائص المضادة للالتهاب تقليل احمرار الجلد.

4:يساعد على منع وعلاج الالتهابات

ماء الورد له خصائص مطهرة قوية ، و يمكن أن تمنع علاج الالتهابات ولهذا السبب ، غالبًا ما يتم تضمين ماء الورد في مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية والطبية فقد ساعدت خصائصه المطهرة والمسكنة في علاج أمراض العين.

كما تحتوي مياه الورد على نسبة عالية من المواد المضادات للأكسدة القية التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

5:يشفي الجروح والندبات والحروق

ماء الورد يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والالتهابات يمكن أن يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع، و يمكن لهذه الخصائص أن تساعد في تنظيف ومكافحة الجروح والحروق يمكن أن تساعد أيضًا في الجروح والحروق وحتى الندوب.

6:يعزز المزاج

يمكن أن يكون لماء الورد خصائص قوية مضادة للاكتئاب ومضاد للقلق ويمكن أن يريح الجهاز العصبي المركزي، كما انه يخفف من ألم الصداع.

7: له خصائص مضادة للشيخوخة

غالبًا ما توجد مياه الورد في منتجات التجميل التي تهدف إلى تقليل التجاعيد، ذلك لأنه قد يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة ويهدئ البشرة.