النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2565) الاثنين 20/7/ 2020

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· قيادي في منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي

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· الأمم المتحدة ترصد هدم الاحتلال 31 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين

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· الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية

· السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني

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· يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة

· السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني

· الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية

· شرطة الاحتلال تفرّق تظاهرات منددة بفساد الحكومة

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· عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا

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الشرق القطرية

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· حوار المدهون: غزة خالية من "الجريمة المنظَّمة".. و"الباب المفتوح" عزَّز ثقة المواطن

· الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر

القدس المحلية

· الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

· " مجمع التوظيف"..مشروع استيطاني إسرائيلي جديد ضمن مشروع القدس الكبرى

· السيسي خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته

· غانتس يمدد تجميد قرار عسكري بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة صفا

· الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في

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وكالة الراي

· الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر

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فلسطين اليوم

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عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

20 تموز (يوليو)

· 1993 السلطات الاسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على ستة من رجال المقاومة الفلسطينية بسبب قيامهم بأنشطة ضد الاحتلال.

· 1979أصدر مجلس الأمن القرار الدولي رقم 452م(1979)، والذي يطلب فيه من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

· 1951م ولد الملك عبد الله بن الحسين بن على في مكة سنة 1882، وقضى شبابه الأول في اسطنبول، بعد صدور دستور 1908 انتخب نائباً في مجلس المبعوثين( البرلمان).

· 1951م اغتيال العاهل الأردني الملك عبد الله "الأول" بن الحسين (ولد عام 1882) على عتبات المسجد الأقصى في مدينة القدس.

· 1949 كانت اتفاقية الهدنة الدائمة بين سوريا و(إسرائيل) هي الرابعة والأخيرة بين (إسرائيل) والبلدان العربية المجاورة لها، وقد وضعت على قواعد الاتفاقيات الأخرى نفسها، مع بعض الاستثناءات الخاصة بها، فقد أعيدت مستعمرة مشمار هايادين التي أحتلها السوريون خلال الحرب على اليهود دون تعويض، فيما بقيت مزرعة الخوري ومساحتها(1000 فدان) الواقعة على الجزء الشمالي من نهر الأردن وبحيرة الحولة، بيد أصحابها ( أبو أسعد وأبو سعيد ألخ..) بعد توقيع اتفاقية الهدنة، ثم أجبرتهم القوات اليهودية، فيما بعد على مغادرتها واللجوء إلى لبنان.

· 1949وقعت اتفاقية الهدنة الدائمة على التلة 232مقرب ماناحييم، بحضور ممثل الأمم المتحدة، نائب الوسيط ورئيس هيئة منظمة الإشراف التابعة للأمم المتحدة.

· 1948 تولى الملك عبد الله الثاني القيادة العليا للقوات العربية الموحدة، وقد اغتيل الملك عبد الله أثناء وجوده في المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

· 1945 رفع العلم الأمريكي في مدينة برلين بعد هزيمة النازيين في الحرب الكونية الثانية.