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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2565) الاثنين 20/7/2020

20 تموز / يوليو 2020 09:53

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شعار الراي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2565) الاثنين 20/7/2020

أخبار فلسطينية

·          قيادي في منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي

·         حماس تثمن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية وتدعو لرفع الحصار المفروض على…

·         هنية : قطر وحدها أعادت إعمار 10 آلاف بيت دمرتها إسرائيل 

·         هنية: تطورات القضية الفلسطينية حاليًا هي الأخطر

·         تسجيل 4 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

·         وزير الخارجية الفلسطيني: الجنائية الدولية قد تحقق "رسمياً" في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

·         وفاة مسن بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 65 حالة في فلسطين

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أخبار إسرائيلية

·         تكثيف محاكمات نتنياهو بدءًا من يناير المقبل: 3 جلسات أسبوعيًا

·         الصحة الإسرائيلية: 1414 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس

·       غانتس يمدد تجميد قرار معاقبة البنوك بسبب رواتب الأسرى

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الاخبار الدولية

·        الأمم المتحدة ترصد هدم الاحتلال 31 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين

·         ارتفاع وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 183 حالة

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الاخبارالعربية

·         الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية

·         السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني

·         »عمّان والقاهرة تجددان رفض خطط الضمّ ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود...

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         منحنى كورونا يواصل الصعود: مئات الإصابات واستمرار تسجيل وفيات … واشتية: نعمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»

·         عمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»

·         حماس تثمن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية وتدعو لرفع الحصار المفروض على…

·         الأمم المتحدة ترصد هدم الاحتلال 31 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين

·         قوات الاحتلال تشن حملات قمع ضد سكان الضفة وتعتقل محافظ القدس وتصيب مواطنين…

·         قيادي في منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي

·         الفلسطينيون يواصلون حملة الرفض لخرائط “غوغل” و”أبل”.. والحكومة تدرس اعتماد محرك بحث روسي…

·         قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس عدنان غيث

·         إصابة فلسطينين اثنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس

·         منحنى كورونا يواصل الصعود: مئات الإصابات واستمرار تسجيل وفيات … واشتية: نعمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»

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الشرق الأوسط

·         تصعيد إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية في القدس

·         الجيش الإسرائيلي يقرصن طائرة تصوير لـ«حزب الله»

·         قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس

الخليج الإماراتية

·         يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة

·         السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني

·         الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية

·         شرطة الاحتلال تفرّق تظاهرات منددة بفساد الحكومة

 

 

الاخبار اللبنانية

·         وساطة أردنية أخيرة قبيل «الحرب» بين مصر وتركيا

·         دحلان ينقلب على «حماس»؟

 الشروق المصرية

·         عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبناالإثنين 20

·         إصابات وباء كورونا في إسرائيل تتجاوز 50 ألف حالة

·         هنية : قطر وحدها أعادت إعمار 10 آلاف بيت دمرتها إسرائيل 

الاهرام المصرية

·         عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا

الغد الأردنية

·         تظاهرات مناهضة للفساد في إسرائيل وإرجاء جلسة محاكمة نتنياهو للعام

الشرق القطرية

·         هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً

·         وزير الخارجية الفلسطيني: الجنائية الدولية قد تحقق "رسمياً" في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         حوار المدهون: غزة خالية من "الجريمة المنظَّمة".. و"الباب المفتوح" عزَّز ثقة المواطن

·         9 وفيات و831 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال

·         ارتفاع وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 183 حالة

·         خاص أبو دقة: (أوسلو) شكَّل أساسًا لصفقة "ترامب" وخطة "الضم"

·         أجهزة السلطة برام الله تقمع حراكًا ضد الفساد وتعتقل نشطاء

·         وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65

·         الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر

القدس المحلية 

·         الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

·         " مجمع التوظيف"..مشروع استيطاني إسرائيلي جديد ضمن مشروع القدس الكبرى

·         السيسي خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته

·         غانتس يمدد تجميد قرار عسكري بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

 

الحياة الجديدة

·         عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا

·         السيسي خلال اتصاله بالرئيس: مصر تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني

·         الشيخ صبري: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد

·         الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

جريدة الأيام

·         أشرف منصور أول طالب من خربة الفارسية يجتاز "التوجيهي"

·         »القضاء يرجئ بدء محاكمة نتنياهو إلى مطلع العام المقبل

·         »عمّان والقاهرة تجددان رفض خطط الضمّ ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود...

·         »مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية واسعة في محافظة نابلس

·         »بروفيسور إسرائيلي يحذر: موجة جديدة من كورونا في الشتاء أكثر فتكاً

·         »المالكي: "الجنائية الدولية" قد تصدر قرارها في أي لحظة حول فتح تحقيق في...

·         » الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

·         »يافا: إصابات واعتقالات خلال قمع الشرطة تظاهرة منددة بتجريف المقبرة الإسلامية

وكالة صفا

·         بالصور الأجهزة الأمنية برام الله تقمع حراكا رافضا للفساد وتعتقل نشطاء

·         محدث وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65

·         الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في 

·         عاهل الأردن: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم الضفة

·         350 حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من 2020

·         المالكي: الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة حول جرائم الحرب الاسرائيلية

·         عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل

·         الخارجية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا في العالم

·          

 وكالة الراي

·         وفاة مواطنة بالكورونا من الخليل ترفع الحصيلة إلى 64

·         الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر

·         مركز "حياة" يعقد ورشة عمل حول "تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا"

·         مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس المحتلة

·         مرة: تأخير محاكمة المسؤولين الصهاينة يشجع على الإرهاب

·         وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا

·         هنية: تطورات القضية الفلسطينية حاليًا هي الأخطر

·         تسجيل 4 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

·         المالية: صرف رواتب "طموح 2" غداً

·          

 

 

 فلسطين اليوم

·         183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم

·         هل ستصرف المنحة القطرية لشهر 6 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك ؟

·         وبكت سلوى وبكت معها فلسطين.. من هذه الطفلة ومن هو والدها؟!

·         ماذا قال السيسي للرئيس عباس في المكالمة الهاتفية؟!

·         وفاة مسن بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 65 حالة في فلسطين

·         صاروخ مر بين الضباط و طرنا من الانفجار

·         جنرال إسرائيلي يتحدث عن تجربته وكيف أصيب بحرب غزة 2014

·         غانتس يمدد تجميد قرار معاقبة البنوك بسبب رواتب الأسرى

·         تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..

·         وفاة مواطن من مخيم الفوار في الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65

·          

عرب  48

·         أجهزة أمن السلطة تعتقل متظاهرين ضدّ الفساد في رام الله

·         الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس

·         كورونا: 3 وفيات في الخليل و101 إصابة في القدس واثنتان في غزة

·         الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات بكورونا وارتفاع الإصابات الخطرة إلى 254

·         هل من مبرر لفرض الإغلاق؟ 67% من إصابات كورونا في المنزل

·         تعديلات على منحة كورونا: نسبية لا متساوية

·         تكثيف محاكمات نتنياهو بدءًا من يناير المقبل: 3 جلسات أسبوعيًا

·         الصحة الإسرائيلية: 1414 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس

وكالة وفا

·         جنين: الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي ويعتق ...

·         الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على قطعة أثرية في ...

·         شرطة جنين تقبض على تاجر مخدرات وتضبط مواد مخد ...

·         الشرطة تغلق متاجر وصالونات حلاقة وصالات رياضي ...

·         تسجيل 51 حالة وفاة و603 إصابات جديدة بفيروس " ...

·         الاحتلال يعتقل العميد جهاد الفقيه

 

حدث في مثل هذا اليوم

20 تموز (يوليو)

·         1993 السلطات الاسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على ستة من رجال المقاومة الفلسطينية بسبب قيامهم بأنشطة ضد الاحتلال.

·         1979أصدر مجلس الأمن القرار الدولي رقم 452م(1979)، والذي يطلب فيه من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

·         1951م   ولد الملك عبد الله بن الحسين بن على في مكة سنة 1882، وقضى شبابه الأول في اسطنبول، بعد صدور دستور 1908 انتخب نائباً في مجلس المبعوثين( البرلمان).

·         1951م اغتيال العاهل الأردني الملك عبد الله "الأول" بن الحسين (ولد عام 1882) على عتبات المسجد الأقصى في مدينة القدس.

·         1949 كانت اتفاقية الهدنة الدائمة بين سوريا و(إسرائيل) هي الرابعة والأخيرة بين (إسرائيل) والبلدان العربية المجاورة لها، وقد وضعت على قواعد الاتفاقيات الأخرى نفسها، مع بعض الاستثناءات الخاصة بها، فقد أعيدت مستعمرة مشمار هايادين التي أحتلها السوريون خلال الحرب على اليهود دون تعويض، فيما بقيت مزرعة الخوري ومساحتها(1000 فدان) الواقعة على الجزء الشمالي من نهر الأردن وبحيرة الحولة، بيد أصحابها ( أبو أسعد وأبو سعيد ألخ..) بعد توقيع اتفاقية الهدنة، ثم أجبرتهم القوات اليهودية، فيما بعد على مغادرتها واللجوء إلى لبنان.

·         1949وقعت اتفاقية الهدنة الدائمة على التلة 232مقرب ماناحييم، بحضور ممثل الأمم المتحدة، نائب الوسيط ورئيس هيئة منظمة الإشراف التابعة للأمم المتحدة.

·         1948 تولى الملك عبد الله الثاني القيادة العليا للقوات العربية الموحدة، وقد اغتيل الملك عبد الله أثناء وجوده في المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

·         1945 رفع العلم الأمريكي في مدينة برلين بعد هزيمة النازيين في الحرب الكونية الثانية.

·         1944 فشل محاول اغتيال بالمتفجرات للزعيم النازي الألماني أدولف هتلر (1889 - 1945) على أيدي مجموعة من ضباطه في مقر قيادته قرب بلدة راستنبورغ الألمانية.

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