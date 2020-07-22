النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2565) الاثنين 20/7/2020
أخبار فلسطينية
· قيادي في منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي
· حماس تثمن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية وتدعو لرفع الحصار المفروض على…
· هنية : قطر وحدها أعادت إعمار 10 آلاف بيت دمرتها إسرائيل
· هنية: تطورات القضية الفلسطينية حاليًا هي الأخطر
· تسجيل 4 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
· وزير الخارجية الفلسطيني: الجنائية الدولية قد تحقق "رسمياً" في جرائم الاحتلال الإسرائيلي
· وفاة مسن بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 65 حالة في فلسطين
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أخبار إسرائيلية
· تكثيف محاكمات نتنياهو بدءًا من يناير المقبل: 3 جلسات أسبوعيًا
· الصحة الإسرائيلية: 1414 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس
· غانتس يمدد تجميد قرار معاقبة البنوك بسبب رواتب الأسرى
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الاخبار الدولية
· الأمم المتحدة ترصد هدم الاحتلال 31 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين
· ارتفاع وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 183 حالة
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الاخبارالعربية
· الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية
· السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني
· »عمّان والقاهرة تجددان رفض خطط الضمّ ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود...
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الصحف العربية
القدس العربي
· منحنى كورونا يواصل الصعود: مئات الإصابات واستمرار تسجيل وفيات … واشتية: نعمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»
· عمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»
· حماس تثمن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية وتدعو لرفع الحصار المفروض على…
· الأمم المتحدة ترصد هدم الاحتلال 31 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين
· قوات الاحتلال تشن حملات قمع ضد سكان الضفة وتعتقل محافظ القدس وتصيب مواطنين…
· قيادي في منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول الدولة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغط دولي
· الفلسطينيون يواصلون حملة الرفض لخرائط “غوغل” و”أبل”.. والحكومة تدرس اعتماد محرك بحث روسي…
· قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس عدنان غيث
· إصابة فلسطينين اثنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر شرق نابلس
· منحنى كورونا يواصل الصعود: مئات الإصابات واستمرار تسجيل وفيات … واشتية: نعمل على رفع القدرات للتعامل مع «أسوأ السيناريوهات»
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الشرق الأوسط
· تصعيد إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية في القدس
· الجيش الإسرائيلي يقرصن طائرة تصوير لـ«حزب الله»
· قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس
الخليج الإماراتية
· يعالون: نتنياهو يحكم مثل رئيس عصابة
· السيسي: مصر تقف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني
· الأردن يحذر من قتل «حل الدولتين» بخطة الضم «الإسرائيلية
· شرطة الاحتلال تفرّق تظاهرات منددة بفساد الحكومة
الاخبار اللبنانية
· وساطة أردنية أخيرة قبيل «الحرب» بين مصر وتركيا
· دحلان ينقلب على «حماس»؟
الشروق المصرية
· عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبناالإثنين 20
· إصابات وباء كورونا في إسرائيل تتجاوز 50 ألف حالة
· هنية : قطر وحدها أعادت إعمار 10 آلاف بيت دمرتها إسرائيل
الاهرام المصرية
· عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا
الغد الأردنية
· تظاهرات مناهضة للفساد في إسرائيل وإرجاء جلسة محاكمة نتنياهو للعام…
الشرق القطرية
· هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً
· وزير الخارجية الفلسطيني: الجنائية الدولية قد تحقق "رسمياً" في جرائم الاحتلال الإسرائيلي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· حوار المدهون: غزة خالية من "الجريمة المنظَّمة".. و"الباب المفتوح" عزَّز ثقة المواطن
· 9 وفيات و831 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال
· ارتفاع وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 183 حالة
· خاص أبو دقة: (أوسلو) شكَّل أساسًا لصفقة "ترامب" وخطة "الضم"
· أجهزة السلطة برام الله تقمع حراكًا ضد الفساد وتعتقل نشطاء
· وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65
· الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر
القدس المحلية
· الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس
· " مجمع التوظيف"..مشروع استيطاني إسرائيلي جديد ضمن مشروع القدس الكبرى
· السيسي خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته
· غانتس يمدد تجميد قرار عسكري بشأن مخصصات الشهداء والأسرى
الحياة الجديدة
· عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة بحق شعبنا
· السيسي خلال اتصاله بالرئيس: مصر تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني
· الشيخ صبري: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد
· الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
جريدة الأيام
· أشرف منصور أول طالب من خربة الفارسية يجتاز "التوجيهي"
· »القضاء يرجئ بدء محاكمة نتنياهو إلى مطلع العام المقبل
· »عمّان والقاهرة تجددان رفض خطط الضمّ ودعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود...
· »مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون ومساحات زراعية واسعة في محافظة نابلس
· »بروفيسور إسرائيلي يحذر: موجة جديدة من كورونا في الشتاء أكثر فتكاً
· »المالكي: "الجنائية الدولية" قد تصدر قرارها في أي لحظة حول فتح تحقيق في...
· » الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس
· »يافا: إصابات واعتقالات خلال قمع الشرطة تظاهرة منددة بتجريف المقبرة الإسلامية
وكالة صفا
· بالصور الأجهزة الأمنية برام الله تقمع حراكا رافضا للفساد وتعتقل نشطاء
· محدث وفاة مواطن من الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65
· الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في
· عاهل الأردن: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم الضفة
· 350 حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من 2020
· المالكي: الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة حول جرائم الحرب الاسرائيلية
· عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل
· الخارجية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف جالياتنا في العالم
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وكالة الراي
· وفاة مواطنة بالكورونا من الخليل ترفع الحصيلة إلى 64
· الصحة بغزة: إصابتان جديدتان بكورونا من داخل الحجر
· مركز "حياة" يعقد ورشة عمل حول "تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا"
· مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس المحتلة
· مرة: تأخير محاكمة المسؤولين الصهاينة يشجع على الإرهاب
· وفاة مواطن من الخليل بفيروس كورونا
· هنية: تطورات القضية الفلسطينية حاليًا هي الأخطر
· تسجيل 4 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
· المالية: صرف رواتب "طموح 2" غداً
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فلسطين اليوم
· 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم
· هل ستصرف المنحة القطرية لشهر 6 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك ؟
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· ماذا قال السيسي للرئيس عباس في المكالمة الهاتفية؟!
· وفاة مسن بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 65 حالة في فلسطين
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· تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي..
· وفاة مواطن من مخيم الفوار في الخليل بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 65
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عرب 48
· أجهزة أمن السلطة تعتقل متظاهرين ضدّ الفساد في رام الله
· الاحتلال يعتقل مدير مخابرات محافظة القدس
· كورونا: 3 وفيات في الخليل و101 إصابة في القدس واثنتان في غزة
· الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات بكورونا وارتفاع الإصابات الخطرة إلى 254
· هل من مبرر لفرض الإغلاق؟ 67% من إصابات كورونا في المنزل
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· تكثيف محاكمات نتنياهو بدءًا من يناير المقبل: 3 جلسات أسبوعيًا
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وكالة وفا
· جنين: الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص الحي ويعتق ...
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