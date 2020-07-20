يافا: إقرار من المحكمة يُثبت وقفية أرض مقبرة الإسعاف

الداخل المحتل – الرأي:

قالت لجنة الوقف الإسلامي في مدينة يافا أنها حصلت على إقرار من المحكمة الشرعية يُثبت وقفية أرض مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة، والتي باشرت بلدية الاحتلال في "تل أبيب" بتجريفها والعمل في أرضها من أجل إنشاء مبنى لإيواء المشردين.

وقال رئيس اللجنة، المحامي محمد دريعي، صباح اليوم الاثنين، إن اللجنة استطاعت الحصول على أوراق ثبوتية وتاريخية أصلية تُؤكد، شرعا وقانونا، وقفية أرض مقبرة الإسعاف.

وذكر أنها عرضت على المحكمة الشرعية في مدينة يافا، وهي ذات الصلاحية القانونية الوحيدة بحسب القانون الشرعي والإسرائيلي لإثبات وقفية الأرض.

وأكد أن هذا القرار سابقة في مدينة يافا منذ العام 1948، يتم فيها الحصول على قرار ثبوتي لوقفية وقدسية أرض من أراضي الوقف التاريخية".