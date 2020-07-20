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أكبر حوض للأسماك بالعالم في مطار جدة الجديد: يضم 2000 نوع نادر

20 تموز / يوليو 2020 01:04

أكبر حوض للأسماك بالعالم في مطار جدة الجديد: يضم 2000 نوع نادر
أكبر حوض للأسماك بالعالم في مطار جدة الجديد: يضم 2000 نوع نادر

بدأت الكثير من دول العالم، في فتح باب الطيران منها ولها، وذلك بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

ومع عودة حركة الطيران، أصبح في قدرة المسافرين ومن إلى السعودية عبر مطار جدة الجديد غرب المملكة من رؤية أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم.

يبلغ ارتفاع الحوض 14متراً، فيما يبلغ قطره 10 أمتار، كما تبلغ سماكة جدار الحوض الزجاجي 300 ملم.

 يتكون الحوض الفريد من 10 قطع، وزن كل قطعة 12 طناً (12000 كغم)، وصنعت الشعاب المرجانية من السيليكون واللاتكس، والتي تمثل مرجان البحر الأحمر الحقيقي.

أسفل الحوض يوجد 4 خزانات مختلفة، لتدوير وصيانة مياه البحر، وتجهيزها قبل استخدامها، ما يساهم في تقليل استهلاك مياه البحر المستخدمة.

يسع الحوض مليون لتر من الماء، وتتشابه المياه فيه مع مياه البحر الحقيقية، وتحدث هذه المحاكاة بسبب إضافة ملح خاص مدعوم بالمواد الكيميائية إلى المياه المفلترة.

 يستوحى حوض السمك المتواجد في مطار جدة الجديد  تصميمه من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم، كما أنه يحتوي على قرابة 2000 كائن بحري، ويضم 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر، وأهمها القرش، اللخمة، التريفالي، المونو، التريغر.

يحاكي نظام الإضاءة دورة اليوم العادية، ويتم التحكم فيه آلياً باستخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح LED للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر.

يستخدم في الحوض 3 أنظمة للحجر الصحي تُعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة، وحتى يتم التأكد من سلامتها قبل إدخالها لحوض السمك، يتم ذلك تحت إشراف متخصصين.


 

  الملك عبدالعزيز الجديد، يعدُ من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًّا.

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