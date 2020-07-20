وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية "بحر غزة" أكثر أمناً من الأعوام الماضية ولكن بحذر! وكالة الرأي الفلسطينية محاكاة "كورونا" بغزة .. تدريب المواجهة وكفاءة التصرف وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تدعو للافراج عن الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصاعد عمليات الهدم ترجمة لمخطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة جديدة لمغترب فلسطيني في الجزائر بفعل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية بدء التسويق لمشروع استيطاني جديد بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يُكرم طاقم نادي الصحفي الصغير وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالحبس 15 سنة لمروّج مخدرات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: تصاعد عمليات الهدم ترجمة لمخطط الضم

20 تموز / يوليو 2020 04:12

غزة- الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة هي الترجمة العملية لمخطط "الضم" عبر تهجير أبناء شعبنا من أرضهم لتغيير بنيتها الديموغرافية وتفريغها من السكان.

وأكدت حماس في تصريح صحفي أن البدء بخطة وطنية شاملة لوقف عمليات الهدم والتصدي لها يعتبر أولوية وطنية وشعبية، وهو ما يتطلب عقد لقاءات وطنية وفصائلية جماهيرية لوضع خطط عملية للرد على سياسة الاحتلال.

وأضافت "إن محاولة كي الوعي التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا بهدم منازلهم تستهدف ضرب وعي الفلسطيني بجدوى البقاء فوق أرضه".

وأردفت حماس "إن ما يجري من عمليات هدم المنازل في القدس وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا يحمل بذور ثورة لوقف التغول الصهيوني ورد العدوان".

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى ثابتا فوق أرضه، وأن نجاح أهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس بطرد المستوطنين من فوق أرضهم، ومواصلة أبناء بلدة كفر قدوم التصدي للمشروع الاستيطاني لأكثر من ١٠ سنوات هو دلالة على ذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟