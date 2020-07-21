اعراض اكتئاب الأطفال عديدة منها تغيرات الشهية والنوم

اكتئاب الأطفال يختلف عن الحزن الطبيعي كأحد المشاعر اليومية التي قد تحدث أثناء نمو الطفل، فإذا كان الطفل يبدو حزينًا فهذا لا يعني بالضرورة أنه يعاني من اكتئاب كبير لكن إذا استمر الحزن أو تداخل مع الأنشطة الاجتماعية العادية أو الاهتمامات أو المدرسة أو الحياة الأسرية، فقد يشير ذلك إلى أن طفلك يعاني من مرض الاكتئاب وعلى الرغم من أن الاكتئاب مرض خطير، إلا أنه يمكن علاجه أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على اعراض اكتئاب الأطفال، بحسب موقع "webmd".

اعراض اكتئاب الاطفال



اعراض اكتئاب الأطفال تختلف وغالبًا ما لا يتم تشخيصه أو معالجته لأنه يتم تمريره كتغيرات عاطفية ونفسية طبيعية وقد ركزت الدراسات الطبية المبكرة على الاكتئاب "المقنع"، حيث تم إثبات مزاج الطفل المكتئب والحزين من خلال التصرف أو السلوك الغاضب.

وعلى الرغم من أن هذا يحدث، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا يظهر العديد من الأطفال حزنًا أو مزاجًا منخفضًا مشابهًا للبالغين الذين يعانون من الاكتئاب.

-تدور الأعراض الأولية للاكتئاب حول الحزن والشعور باليأس وتغيرات المزاج.

تشمل علامات الاكتئاب وأعراضه عند الأطفال ما يلي:

-التهيج أو الغضب

-الشعور المستمر بالحزن واليأس

-الانسحاب الاجتماعي

-زيادة الحساسية للرفض

-تغيرات في الشهية - إما زيادة أو نقصان

-التغييرات في النوم - الأرق أو النوم المفرط

-نوبات بكاء وصراخ

-صعوبة في التركيز

-التعب والطاقة المنخفضة

-الشكاوى الجسدية (مثل آلام المعدة والصداع) التي لا تستجيب للعلاج

-ضعف القدرة على العمل أثناء الأحداث والأنشطة في المنزل أو مع الأصدقاء، في المدرسة ،وفي هوايات أو اهتمامات أخرى

-الشعور بعدم القيمة أو الذنب

-ضعف التفكير أو التركيز

-خواطر الموت أو الانتحار

لا يعاني جميع الأطفال من كل هذه الأعراض. في الواقع ، سيتعرض معظمهم لأعراضًا مختلفة في أوقات مختلفة.

على الرغم من أن بعض الأطفال قد يستمرون في العمل بشكل جيد بشكل معقول في البيئات المنظمة ، فإن معظم الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب الشديد سيعانون من تغير ملحوظ في الأنشطة الاجتماعية، وفقدان الاهتمام بالمدرسة وضعف الأداء الأكاديمي، أو تغيير في المظهر.

قد يبدأ الأطفال أيضًا في تعاطي المخدرات أو الكحول، خاصة إذا كانوا فوق سن 12 عامًا.

على الرغم من أنه نادر الحدوث نسبيًا في الشباب دون سن 12 عامًا ، إلا أن الأطفال الصغار يحاولون الانتحار - وقد يفعلون ذلك بتهور عندما يشعرون بالانزعاج أو الغضب.