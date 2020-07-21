رجل دُفن وعاد إلى الحياة بعد 4 أشهر في مصر: فما هى قصته؟

تسببت قصة رجل دُفن وعاد إلى الحياة في مصر في الكثير من الجدل، حيث قامت أسرة في الشرقية بإعلان وفاة الرجل ودفنه وذلك منذ 4 أشهر لكن المفاجأة كانت عودة الرجل إلى المنزل.





محمد الجمال

القصة الغريبة وقعت في قرية الحصر في محافظة الشرقية شمال البلاد، وكان أحد أهالى القرية قد أوضح تفاصيل الحادث، حيث تلقت الأسرة إخطاراً من مستشفى شهير في الزقازيق بالعثور على جثة رجل في الأربعينات من العمر يشبه بدرجة كبيرة المعلم محمد الجمال.

وكانت أسرة محمد جمال قد اعتادت على غياب ابنها لفترات طويلة وذلك بسبب معاناته مع مرض نفسي وعندما أخبرتهم المستشفى بالعثور على جثة لرجل يشبه محمد جمال واعتقدوا أنه قد توفي.

إلا أن المفاجأة الحقيقية كانت عندما شاهد بعض أهالي القرية المعلم محمد الجمال وهو يسير في الشوارع لذلك قاموا بمراقبته واكتشفوا أنه ينام كل ليلة في المقابر دون أن يعلم أحد بذلك.

عاد بعد دفنه بـ4 شهور

قرر رجال القرية إبلاغ الأسرة وبالفعل عثروا على الرجل وتأكدوا أنه ابنهم محمد الجمال لكن السؤال المحير كان حول هوية الشخص الذي دُقن قبل 4 أشهر وعندها قرروا إبلاغ الشرطة بالأمر.

في حين أكد أحد أشقاء محمد الجمال أن السلطات قد أخذت عينة منه لإجراء فحص الـDNA للتأكد من أن الجثمان يعود لمحمد الجمال لكن النتيجة لم تظهر حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الأسرة من الحصول على تصريح بدفن الجثمان.

في الوقت نفسه، قررت النيابة العامة في مصر استدعاء أسرة محمد الجمال للتحقيق في الواقعة كما سيتم إعلان قرار النيابة حول إثبات عودة محمد الجمال للحياة مرة أخرى وإلغاء أوراق الوفاة الخاصة به مع استمرار البحث عن هوية الجثة التي تم دفنها.