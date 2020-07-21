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بدران: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح

21 تموز / يوليو 2020 09:49

بدران
بدران

غزة- الرأي

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إن المهرجان الجماهيري الذي سيخطب به كلٌّ من عباس وهنية في غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.

وأضاف بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية، أنه يمكن لحركتي حماس وفتح والفصائل الفلسطينية أن تتوافقا على برنامج سياسي مشترك، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.

وأكد أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبنا احترام الأشقاء والمجتمع الدولي.

وشدد بدران على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها أن مشروع الضم إنهاء لمرحلة سياسية استمرت لثلاثة عقود بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية أعلن أمس عن عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن.

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