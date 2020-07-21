مديرية تعليم رفح تبدأ إجراءات العودة الآمنة للمدارس

غزة-الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم برفح بتنفيذ سلسلة إجراءات تستهدف العودة الآمنة للمدارس، وذلك بالبدء بتنفيذ برنامج تدريبي وإرشادي يستهدف مديري المدارس والأذنة وضامني المقاصف، ومجموعة من رؤساء الأقسام للمتابعة حول إجراءات الوقاية للعودة الآمنة للمدارس .

حيث افتتح البرنامج التدريبي والذي انطلق اليوم باستهداف رؤساء الأقسام في مكتبة مدرسة شهداء رفح، مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، وبحضور رئيس قسم الصحة المدرسية ومدرب الدورة شحدة أبو محسن ومنسق المشاريع في مركز العمل التنموي معاً يوسف قديح والمدرب دكتور عيادة الأسنان أسامة أبو حطب، ومشرف الصحة أحمد بريكة ومشرفة الإرشاد الصحي بشرى المصري

بدوره، أوضح المدير الفني أن هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من الإجراءات بدأت فيها وزارة التعليم والمديرية منذ بداية جائحة كورونا، وأكد حرب بأنه لن يكون هناك أي تهاون بتنفيذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا وأي مرض وبائي وإتباع التدابير الضرورية والطرق الصحية لضمان الصحة العامة وللحفاظ على حياة أبنائنا الطلبة وكافة العاملين .

من ناحيته ،أشار المدير الإداري أن هذا البرنامج التدريبي ضمن خطة مفصلة وضعتها مديرية التعليم ولجنة الطوارئ وستلزم المدارس بتنفيذها ومنها تنظيف وتعقيم المدارس وكافة مرافقها قبل رجوع الطلبة للدوام وقد وفرت المديرية كل أدوات ومواد النظافة والتطهير والتعقيم اللازمة لذلك، وأضاف الحوراني أن هناك تعليمات وإجراءات حول آلية تواصل المديرية والمدرسة مع وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية ومجالس أولياء الأمور وتفعيل دور الأندية البيئة والبرلمانات الطلابية والمرشد النفسي لضمان تنفيذ الطالب كافة الإجراءات الصحية المقرة .

من جانبه ،أكد رئيس قسم الصحة المدرسية أن القسم سيكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل هذه الإجراءات، وأوضح أن هناك تعليمات صارمة لضامني المقصف للالتزام بالتعليمات الصحية والنظافة الشخصية، والتزام الطلبة بتعليمات الشراء، وأضاف أن القسم سيوفر كل ما يحتاجه الطالب وخاصة مياه الشرب بكميات كافية .

يذكر أن البرنامج التدريبي بتمويل من اليونيسيف والتعاون مع مركز العمل التنموي معاً .