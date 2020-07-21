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حماس وفتح تجتمعان في غزة لمناقشة المهرجان الوطني

21 تموز / يوليو 2020 06:04

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gdfv

غزة- الرأي:

بحث وفدان من حركتي حماس فتح في غزة الثلاثاء، آليات عقد وتنظيم المهرجان الوطني المزمع تنظيمه ضد مشروع الضم وصفقة القرن.

وضم الوفدين عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، إضافة لقيادات من الحركتين.

ومن المقرر أن يقام المهرجان الوطني بمشاركة شخصيات دولية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وكان الحية قد كشف في بيان خلال وقت سابق، أن المهرجان سيتضمن كلمتين للرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إضافة لكلمات ومشاركات دولية رسمية.

واعتبر أن المهرجان رسالة لكل الأطراف، "تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية".

وعقب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، بأن "هذا المهرجان سيكون محطة تاريخية لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع الضم و"صفقة العصر".

وشدد الرجوب على أهمية إيصال صوت الشعب الفلسطيني الموحد والمتمسك بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

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