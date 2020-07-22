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فوائد البصل الأخضر على صحة الجسم

22 تموز / يوليو 2020 08:42

فوائد البصل الأخضر على صحة الجسم
فوائد البصل الأخضر على صحة الجسم

البصل الأخضر يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناص الغذائية المهمة لصحة الجسم، حيث انه يحتوى على كالسيوم ،مغنسيوم، حديد، بروتين، فيتامين سى ، فيتامين ك،حمض الفوليك.

وحسب ما ذكره موقع  ndtv فإن فوائد البصل الأخضر هى:

فوائد البصل الاخضر

1: البصل الأخضر من أفضل أنواع الخضروات التى تستخدم فى أنقاص لوزن  هو أحد أنواع حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.

2: يحتوى البصل الأخضر على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والتخلص من الفيروسات والجراثيم فى الجسم.

3:يحتوى البصل الاخضر على بعض الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

4:يحافظ على صحة القلب ويحمى الجسم من خطر الاصابة بتجلط الدم ومشاكل القلب، لذلك ينصح بتناوله دائما وخصوصا لمرضى القلب.

5:يحتوى البصل الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والاضطرابات التى يتعرض لها.

6: يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية وذلك لاحتوائه على الكاروتينات، كاللوتين والزياكسانثين وفيتامين A، والتي تلعب جميعها دوراً مهماً لصحة العين.

7:يحتوى البصل الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والهشاشة.

8:ينصح بتناول البصل الاخضر دائما لأنه يعمل على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى السكر فى الدم.

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