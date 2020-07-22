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الصحة: 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

22 تموز / يوليو 2020 12:52

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين اليوم الأربعاء، أن هناك 16 حالة تعافي من الفيروس في نابلس، وأن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة هي 16 حالة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، مبينه أن عدد الحالات النشطة الكلي 9088، وعدد حالات التعافي 2124، وعدد حالات الوفاة 67 حالة.

وبينت توزيع الإصابات على المحافظات كالتالي:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس

قطاع غزة (1): 1

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