حماس: اعتقال وزراء ونواب محاولات بائسة لوقف دور الحركة المقاوم

غزة- الرأي:

قالت حركة حماس إن اعتقال الاحتلال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نزار رمضان، واحتجاز الوزير السابق في الحكومة الفلسطينية عيسى الجعبري لبعض الوقت يأتي في سياق محاولاته المستمرة لتعطيل الحياة السياسية الداخلية عبر تفريغ الساحة الفلسطينية من السياسيين ورموز الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس في بيان لها اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال والملاحقة لن توقفها عن دورها الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال وإطلاق المقاومة الشاملة، وتعزيز العمل الوطني المشترك.

وشددت إن مواجهة قرار الضم الذي تعمل حكومة الاحتلال على تنفيذه لإنهاء القضية الفلسطينية، يتطلب سرعة التحرك الجماعي بين فصائل ومكونات شعبنا، ووضع الخطط والبرامج العملية التي تتصدى لهذا القرار في الميدان.