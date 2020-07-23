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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2568) الخميس23/7/2020

23 تموز / يوليو 2020 10:44

شعاري الرأي
شعاري الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2568) الخميس23/7/2020

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  • يرفع عدد الوفيات لـ 69 حالة الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الخليل
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أكثر من 630 ألف وفاة ونحو 15 مليون و380 ألف إصابة بكورونا عالميا

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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

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حماس: لقاء آخر سيعقد مع فتح لتنظيم المهرجان الوطني بغزة

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الاحتلال يقرر ارسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان

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 وكالة الراي

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 سما نيوز

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 فلسطين اليوم

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·         فصائل وحقوقيون يؤكدون على ضرورة مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا

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·         مجدلاني يوضح موعد الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

·         يرفع عدد الوفيات لـ 69 حالة الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الخليل

عرب  48

·         القدس: شرطة الاحتلال تداهم مؤسستين ثقافيتين وتعتقل مديريهما لساعات

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·         الصحة الفلسطينيّة: 356 إصابة كورونا جديدة

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·         إلغاء تدريب للجيش الإسرائيلي ورفع حالة التأهب تحسبا لرد حزب الله

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·         الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1,326 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة وفا

·         وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بـ"كورونا ...

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·         الاحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف ال ...

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حدث في مثل هذا اليوم

23 تموز (يوليو)

·         2006 مصرع صهيونيين وإصابة  آخرين في حيفا إثر تجدد قصف حزب الله للمغتصبات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة.

·         2006 السلطات الصهيونية تصدر حكماً بالسجن 9 مؤبدات على الأسير عز الدين خالد حمامرة من قرية حوسان في بيت لحم بتهمة المسؤولية عن قتل ثمانية صهاينة، وجرح خمسين آخرين عبر تجهيز استشهادي نفذ عملية استشهادية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.

·         2005 الشهيدان يحيى أبو طه وطارق ياسين يشتبكان مع الاحتلال الصهيونيّ على طريق "كسوفيم" في قطاع غزة ويصرعان صهيونيّيْن. ولجان المقاومة والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى تتبنّى المعليّة.

·         2003 "شمعون بيريز" يقترح عولمة مدينة القدس المحتلة و أماكنها المقدّسة و تعيين أمين عام الأمم المتحدة رئيس بلديّتها و تعيين نائبين صهيونيّ و فلسطينيّ.

·         2002م الاستشهاديان أحمد جابر عايش وتامر عبد النبي أبو عرمانة من سرايا القدس يقتحمان مستوطنة "كيسوفيم" شرق دير البلح ويوقعان عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

·         2002م استشهاد القائد صلاح شحادة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام والمجاهد زاهر نصار و17 آخرين معظمهم من الأطفال نتيجة لغارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على منزل يسكنه في حي الدرج بمدينة غزة.

·         1993 إسرائيل تخصص مبلغ 16 ألف دولار لاستيراد كلاب بوليسية لملاحقة ناشطي الانتفاضة

·         1970 مصر (في عهد جمال عبد الناصر) تعلن قبولها بمبادرة روجرز (نسبة إلى وزير خارجية أمريكي) لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

·         1993 إسرائيل تخصص مبلغ 16 ألف دولار لاستيراد كلاب بوليسية لملاحقة ناشطي الانتفاضة.

·         1937 اللجنة العربية العليا ترفض اقتراح التقسيم وتطالب بإنشاء دولة فلسطينية واحدة مستقلة، توفر الحماية لجميع الحقوق المشروعة لليهود وغيرهم من الأقليات وتضمن المصالح البريطانية المعقولة .

·         501 م زلزال عنيف يضرب فلسطين، ويدمر مدينة عكا الساحلية.

·         المسلمون يفتحون فلسطين ويحررون معظم أراضيها من البيزنطيين.

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