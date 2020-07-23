النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2568) الخميس23/7/2020
أخبار فلسطينية
· أشتية يطالب «الرباعية» بقيادة تحالف دولي من أجل {حلّ عادل}
- فلسطين قيادة القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع رقعة “المقاومة الشعبية” ضد مخطط الضم
- الصحة الفلسطينيّة: 356 إصابة كورونا جديدة
- يرفع عدد الوفيات لـ 69 حالة الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الخليل
- حماس: لقاء آخر سيعقد مع فتح لتنظيم المهرجان الوطني ضد "الضم"
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أخبار إسرائيلية
- الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2027 إصابة بكورونا أمس الأربعاء
- المصادقة على "قانون كورونا": تجاوز سلطة الكنيست
- إلغاء تدريب للجيش الإسرائيلي ورفع حالة التأهب تحسبا لرد حزب الله
- مقربون: نتنياهو قرر التوجه لانتخابات في تشرين الثاني
- الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1,326 إصابة جديدة بكورونا
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يلوح بالتشدد مع إسرائيل في حال الضم
- الأمم المتحدة: 1.2 مليون يمني سيفقدون غذاءهم خلال ستة أشهر
- دنيس روس يحذر إسرائيل من أثمان مخطط الضم ورئيس كولومبيا الأسبق يراه آبرتهايد
- ميلادينوف يحذر من عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها
- أكثر من 630 ألف وفاة ونحو 15 مليون و380 ألف إصابة بكورونا عالميا
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الاخبارالعربية
- أبو الغيط يؤكد أهمية دور القاهرة في الارتقاء بالعمل العربي المشترك –
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- أشتية يطالب «الرباعية» بقيادة تحالف دولي من أجل {حلّ عادل}
- الشرطة الإسرائيلية تفرج بشروط عن مديري مؤسستين ثقافيتين في القدس الشرقية
- باحث إسرائيلي: النتيجة الديموغرافية للضم هي زيادة هجرة اليهود نحو شرق الجدار وهجرة…
- الوباء يتفشى بشكل خطير في القدس… وفي إسرائيل تتصاعد الفوضى ومخاوف من فقدان…
- دنيس روس يحذر إسرائيل من أثمان مخطط الضم ورئيس كولومبيا الأسبق يراه آبرتهايد
- ميلادينوف يحذر من عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها والاستمرار في أداء…
- إدارة سجون الاحتلال تنكل بأسيرين مضربين وتزج بهما داخل زنازين انفرادية
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنهب مئات الدونمات من بيت لحم وتهدم مساكن وتسرق أموالا…
- فلسطين قيادة القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع رقعة “المقاومة الشعبية” ضد مخطط الضم
-
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- مصر تنسق مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي حول الإرهاب
- أبو الغيط يؤكد أهمية دور القاهرة في الارتقاء بالعمل العربي المشترك –
الاخبار اللبنانية
الاهرام المصرية
- ترامب يأمر باستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني
الغد الأردنية
- الاتحاد الأوروبي يلوح بالتشدد مع إسرائيل في حال الضم
- الأمم المتحدة: 1.2 مليون يمني سيفقدون غذاءهم خلال ستة أشهر
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع الحصيلة لـ70
· محكمة برام الله تمدد اعتقال معتقلي "حراك طفح الكيل"
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الأحد المقبل الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية
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أكثر من 630 ألف وفاة ونحو 15 مليون و380 ألف إصابة بكورونا عالميا
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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
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حماس: لقاء آخر سيعقد مع فتح لتنظيم المهرجان الوطني بغزة
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الاحتلال يقرر ارسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان
القدس المحلية
· وفاة جديدة بكورونا في إذنا.. الإجمالي 70
· 3 أسرى من القدس ينتظرون الحرية اليوم
· اعتقالات إسرائيلية بالضفة.. بينهم نائب تشريعي
· إلكين: لا نريد انتخابات ولكن الحكومة قد تنهار
· الاحتلال يعزز قواته على حدود لبنان وسوريا
الحياة الجديدة
· الاحتلال يعتقل شابا قرب باب حطة بالقدس
· "الخارجية": 191 حالة وفاة و3760 إصابة و1623 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم
· "الفتوى والتشريع" يصدر العدد 169 من "الوقائع الفلسطينية"
· الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في حي الشياح بجبل المكبر جنوب القدس
وكالة الراي
· صحة رام الله: تسجيل حالة وفاة لمواطن من الخليل بمرض كورونا
· توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع
· محدث اعتقالات بالضفة تطال نائب بالتشريعي ووزير سابق
· الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل غرب بيت لحم
· النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة
· التعليم تناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد
· "أمان للنزاهة": جهود مواجهة كورونا بغزة إيجابية وتُحسب للقائمين عليها
· مستعربون يختطفون نجل الشهيد "أبو صبيح" في القدس
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سما نيوز
· وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بكورونا يرفع حصيلة الوفيات إلى 70
· "فورين بوليسي": ترامب يدرس فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة
· يديعوت : حماس لا تريد الحرب حاليا لكنها تسابق الزمن في الاستعداد لها
· جيش الاحتلال يقرر ارسال تعزيزات عسكرية الى الحدود مع لبنان
· حماس: لقاء آخر سيعقد مع فتح لتنظيم المهرجان الوطني ضد "الضم"
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فلسطين اليوم
· الصحة: وفاة مواطن بالخليل بفيروس كورونا يرفع حصيلة الوفيات لـ70
· فصائل وحقوقيون يؤكدون على ضرورة مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا
· خشية رد من حزب الله.. جيش الاحتلال يتأهب في شمال فلسطين المحتلة
· مجدلاني يوضح موعد الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية
· مجدلاني يوضح موعد الإعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية
· يرفع عدد الوفيات لـ 69 حالة الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الخليل
عرب 48
· القدس: شرطة الاحتلال تداهم مؤسستين ثقافيتين وتعتقل مديريهما لساعات
· كورونا: وفاتان في الخليل و250 إصابة بالقدس المحتلة
· الصحة الفلسطينيّة: 356 إصابة كورونا جديدة
· الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2027 إصابة بكورونا أمس الأربعاء
· المصادقة على "قانون كورونا": تجاوز سلطة الكنيست
· إلغاء تدريب للجيش الإسرائيلي ورفع حالة التأهب تحسبا لرد حزب الله
· مقربون: نتنياهو قرر التوجه لانتخابات في تشرين الثاني
· الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و1,326 إصابة جديدة بكورونا
·
وكالة وفا
· وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بـ"كورونا ...
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