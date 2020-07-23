3 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و1270 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، الخميس، إنه تم تسجيل 306 إصابات في محافظة القدس، و32 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، و167 إصابة في محافظة الخليل، إصابتان في محافظة طولكرم، 15 إصابة في محافظة بيت لحم، 6 إصابات في محافظة سلفيت، إصابتان في محافظة جنين، 48 إصابة في محافظة نابلس، 10 إصابات في محافظة أريحا والأغوار، 5 إصابات في محافظة قلقيلية، 3 إصابات في محافظة طوباس.

وأضافت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في محافظة الخليل، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1270 بينها 700 حالة سجلت في محافظة الخليل، و500 في مدينة القدس، 46 في محافظة بيت لحم، 21 في محافظة نابلس، 3 في محافظة جنين.

وأشارت وزارة الصحة إلى وجود 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة (الفعلية) في فلسطين وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة، وحالات الوفاة إلى 70.