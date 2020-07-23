نقابة المحامين تكرم ديوان الموظفين العام

غزة- الرأي

كرمت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، ديوان الموظفين العام ، تقديراً لجهوده في الإشراف على الإختبارات الإلكترونية التي عقدتها النقابة مؤخراً في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

جاء ذلك خلال زيارةٍ رسمية ، وضم وفد النقابة، أ. علي الدن أمين الصندوق، وأ. رنا الحداد رئيس لجنة التدريب، وأ. علاء الفرا مدير عام النقابة، وأ. ياسر الشيخ رئيس المشاريع، وأ. محمد العمري رئيس التدريب، وأ. توفيق أبو غلوة مسؤول قسم الإعلام، فيما كان باستقبال الوفد الضيف أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ود. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام. وأ. مضر الضاني مدير عام وحدة الشؤون القانونية، وم. أحمد عماد مدير عام الإدارة العامة للحاسوب، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام.

رحب أ. يوسف الكيالي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص ديوان الموظفين العام على بناء علاقات متينة مع نقابة المحاميين، ووضع خبراته في مجال عقد الإختبارات الإلكترونية بين يدي النقابة، ومختلف المؤسسات الأهلية في المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أثنى أ. علي الدن بجهود ديوان الموظفين العام وما بذله من إشراف على اختبارات النقابة الإلكترونية التي عززت من مبادئ النزاهة والشفافية في هذا الجانب، مؤكداً سعي النقابة إلى تعزيز التعاون المشترك مع ديوان الموظفين في مختلف المجالات الأخرى.

وفي الختام، قدمت النقابة درعاً تقديرياً لديوان الموظفين العام بالنظر إلى جهوده في الإشراف على الإختبارات الإلكترونية الخاصة بالنقابة، إلى جانب درعين آخرين للمهندس أحمد عماد وزكريا جودة.