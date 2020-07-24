وحدة مستعربين تختطف طفلًا من العيسوية

اختطفت وحدة مستعربين خاصة، مساء الخميس، طفلًا من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وأرهبت سكانها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من المستعربين اختطفت الطفل معاذ عويوي (12 عاما) من حي الشهيد محمد عبيد بعد اقتحام بلدة العيسوية بمركبة مدنية.