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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2569) الجمعة 24/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

منظمة التحرير تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

الجاليات الفلسطينية.. 193 حالة وفاة بكورونا و3801 إصابة حول العالم

الصحة برام الله: وفاة بكورونا في الخليل ترفع الحصيلة إلى 71

أخبار إسرائيلية

استنفار إسرائيلي على الجبهة الشمالية... وبولتون يدعو إلى ضرب إيران

الرئيس الإسرائيلي يتدخل لمنع انتخابات جديدة

تل أبيب تستحدث منصباً جديداً في حربها مع الوباء بعد تفاقمه

نتنياهو: اذا استمر الوضع كما هو لن يكون هناك مفر من الاغلاق الشامل..

اخبار دولية

طهران تتهم «إسرائيل» باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

أخبار عربية

اجتماع عربي طارئ لبحث أزمة «أونروا»

مصر تشدد على احترام القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إدارة سجون الاحتلال ترضخ لمطالب الأسيرين المضربين وتحديد سقف زمني لإطلاق سراحهما

القدس…نشطاء يتهمون إسرائيل بإخفاء “مقاطع فيديو” توثق قتل فلسطيني

قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم والاعتقال بمشاركة وحدة “المستعربون” وإنذارات بهدم مباني جديدة…

الناطق باسم فتح لـ”القدس العربي”: ترتيبات المهرجان الوطني مع حماس إيجابية ونسعى ليكون…

فلسطين: إحباط سبع صفقات تزوير وتسريب أراضٍ للمستوطنين الشهر الماضي

العليا الإسرائيلية تصدر أمرا بتقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد عريقات أو تحريره

إغلاق الضفة الغربية لمحاصرة “كورونا”.. ونحو 600 إصابة جديدة بالفيروس

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في أراض فلسطينية شمالي قطاع غزة

الشرق الأوسط

اجتماع عربي طارئ لبحث أزمة «أونروا»

استنفار إسرائيلي على الجبهة الشمالية... وبولتون يدعو إلى ضرب إيران

الخليج الإماراتية

شطب فلسطين من خرائط «جوجل» انحياز متعمد لرواية الاحتلال

منظمة التحرير تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال

الأهرام المصرية

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في أراض فلسطينية بشمال قطاع غزة

رويترز: مقاتلة إسرائيلية تقترب من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري

الشروق المصرية

الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل لإطلاق سراح محافظ القدس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

بدء صرف المنحة المالية القطرية للأسر المتعففة بغزة بعد غد

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

كتلة الصحفي تستنكر "أكاذيب" نقابة الصحفيين

"حشد" تستنكر اعتقالات السلطة بحق نشطاء مناهضين للفساد في الضفة

مستعربون يختطفون طفلا من العيسوية

منظمات تطالب الحكومة بالإفراج عن 19 محتجزًا بالضفة

الأسير " أبو الرب" يُعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

إياد هزاع من قلقيلية حرا بعد 18 عاما في سجون الاحتلال

القدس المحلية

اعتقال 55 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد حكومة نتنياهو

الاستيلاء على أرض مقابل باب المغاربة لتنفيذ مشروع "كيدم الاستيطاني"

المحررة روان عنبر: الأسيرات يصنعن الكمامات بأنفسهن لعدم توفيرها من إدارة السجن

الخليل: لقاء بين الإعلام والصحة والأمن لتعزيز العلاقة في مواجهة كورونا

مديرو وسائل الإعلام في بيت لحم يطالبون بإلغاء الضرائب ورسوم التراخيص

الأوقاف في القدس تطالب كبار السن والمرضى عدم التوجه للأقصى غداً

الحياة الجديدة

في اتصال مع الرئيس.. رئيسة وزراء النرويج: ندعم حل الدولتين وضد الأعمال الاحادية

"التعبئة والتنظيم" تستنكر اعتقال المحافظ عدنان غيث وكوادر فتح في القدس

​الأيام

»الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في جميع المحافظات

»الاحتلال يفرج عن حسن يوسف القيادي في حركة حماس

»حمّام سباحة على تلال صخرية في بلعين لمقاومة ملل كورونا

» جنين: إصابة عامل قرب جدار الفصل خلال مطاردته من جيش...

» إغلاق مقر وزارة الصحة في مدينة نابلس للتعقيم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة عامل بكسور أثناء مطاردة الاحتلال له في جنين

نقابة المحامين تكرم ديوان الموظفين العام

الداخلية تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وزارة الأسرى تنظم ندوة حول الإهمال الطبي والاعتقال الإداري للأسرى

فلسطين اليوم

الشيخ عزام: المواجهة مفتوحة مع "إسرائيل" وشعبنا لن يستسلم ولن يُسلم للأمر الواقع

بالفيديو الاحتلال يقتحم باب الرحمة ويعتقل 3 مواطنين قرب المقبرة

الاحتلال يفرج عن الأسير اياد هزاع بعد قضائه 18 في الأسر

الصحة في غزة: تعافي حالتين من كورونا ولازالت 4 اصابات بمستشفى العزل

القائد النخالة يستقبل "قيادة الجبهة الشعبية" في لبنان

سما نيوز

صحيفة إسرائيلية لـ"نتنياهو": عليك بضم الغور دون أن تأبه لبايدن والعالم والفلسطينيين

لرئيس لـ"ايرنا سولبرغ": دولة فلسطين مستعدة للعودة الى المفاوضات بمجرد وقف الضم

ضابط إسرائيلي كبير: "حماس" غير معنية بمواجهة مع إسرائيل ولا تعتمد على الضيف وحده..

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

بيت لحم: مواجهات واقتحامات وإجراءات عسكرية إسرائيلية واسعة

"الأشباح"- وحدة قتالية جديدة في جيش الاحتلال.. تعرف عليها

الصالح يطلع على احتياجات قباطية والزبابدة ومثلث الشهداء من المشاريع التطويرية

عرب 48

188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

الاحتلال يفرج عن أسيرين ومطالبة بلجنة طبية للإشراف على الأسرى

تشكيل طاقم قانونيّ لمتابعة ملف الشهيد إياد الحلّاق

وكالة وفا

كورونا عالميا: نحو 636 ألف وفاة و15 مليون و64 .

الخارجية تطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل

الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز زعترة جنوب ناب .

حدث في مثل هذا اليوم

24 تموز (يوليو)

1995م عملية استشهادية في تل أبيب في ذروة الصباح، مما أدى إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح وقد تبنت حركة حماس العملية.

1975 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 371مالذي يطلب فيه من الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 فوراً وتجديد ولاية قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة حتى 24/10/1975م.

1948 لواء كرملي ولواء الكسندروني ولواء غولان، يهاجمون قرى المثلث الصغير الثلاث جنوبي حيفا، ويستولون عليها.

1946م الحكومة البريطانية تصدر كتاباً أبيض عن الإرهاب في فلسطين، وفيه تتهم الوكالة اليهودية بالاشتراك مع عصابة الارغون وعصابة شتيرن في عمليات الإرهاب.

1939م قوات الاحتلال البريطاني تعتقل أحد قياديي ثورة 1936م المناضل الكبير يوسف أبو درة في الأردن وتسلمه لسلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين وتمت محاكمته في فلسطين وحكم عليه بالإعدام شنقاً.

1922م توجهت الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم لإقرار صك الانتداب دولياً.