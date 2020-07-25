الفرق بين الباركود والـ QR وفيم يستخدم كل منهم

كثيرا ما يخلط المستخدمين بين الباركود والـ QR كود، وهي تلك الأكواد التى تكون موجودة على الجزء الخلفي من المنتجات المختلفة والتى تستخدم لتضم الكثير من المعلومات والبيانات عن منتج معين، وفيما يلى نوضح أبرز الاختلافات والفروق بين الأثنين كما يلى:

الباركود:

هو عبارة عن رمز أحادي البعد يتألف من مجموعة من الأرقام والخطوط الطولية المختلفة السماكة، حيث يتم وضعه على المنتجات التجارية والأدوية والسلع، ليقوم البائع بعد ذلك بتمرير هذا الرمز فوق جهاز خاص ليعرف كل البيانات المتعلقة بالسلعة المطلوب شراؤها، فيما يتم قراءة الـ "باركود" عن طريق جهاز خاص يسمى ماسح ضوئي والذى يقوم بإصدار شعاع ضوئي على الشفرة ليقوم بعد ذلك بتحليل الضوء المنعكس وفك ترميز الكود وإرسال البيانات إلى الكمبيوتر المتصل به لعرضها.

الـ QR Code:

هو عبارة عن صورة مكونة من نقاط أو خطوط مرتبة بشكل رقمي، ويتم استخدامها في اختصار المعلومات الخاصة بالكثير من الأشياء الموجودة في حياتنا اليومية، حيث يمكن وصفه بأنه النسخة المطورة أو "الجيل الثاني" من الباركود.

الفرق بين الباركود وQR Code:

يمكن للـ QR Code تخزين كمية كبيرة من المعلومات على عكس الباركود الذي يمكنه فقط تخزين الأرقام وبعض المعلومات المحدودة، أما QR Code فيستطيع تخزين العديد من المعلومات كالأرقام والحروف بكل اللغات العادية والمعقدة والروابط التشعبية وعناوين البريد الإلكتروني وحتى المعلومات الكاملة الخاصة بالاتصال مع شخص معين.

أما الفارق الثاني أنه يمكن قراءة QR Code من خلال أي هاتف ذكي عبر برنامج صغير للغاية، أما في حالة الباركود فتكون هناك حاجة لأجهزة خاصة تكلفتها كبيرة نوعاً ما ولا تتوافر إلا في المحال التجارية.