وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج ومركز معا يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية " أبونعيم " يوضح دور وزارة الداخلية فى مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى يكرم المتفوقين من الأسرة الرياضية يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة " تختتم فعاليات مخيم رؤى الابداعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدعو المزارعين ومربي الحيوانات بأخذ الاحتياطات اللازمة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ندوة حول مكافحة آفات وأمراض الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مع نظيرتها "جرش" الأردنية التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مديرة التمريض بالهلال الإماراتي تجري جولة تفقدية لقسم الحضانة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استمرار جهود تخضير وتجميل شوارع المدينة وحدائقها العامة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفاة و382 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

25 تموز / يوليو 2020 01:03

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها، اليوم السبت، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

 وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.

وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل انخفضت على أساس يومي، في حين ارتفعت نسبة التعافي فيها تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 307 حالات تعافٍ جديدة، فيما سجلت مدينة القدس 300 حالة تعافٍ، ومحافظة جنين 12 حالة، ومحافظة بيت لحم 8 حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة في مدينة الخليل، صباح اليوم، وهي لمواطن يبلغ من العمر (88 عاما)، وهو والد المواطن (54 عاما) الذي أعلن عن وفاته يوم أمس.

وتابعت: أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت 170 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن 15 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة في المحافظات:

 

محافظة القدس 220 إصابة جديدة

محافظة الخليل 64 إصابة جديدة

محافظة رام الله والبيرة 5 إصابات

محافظة طولكرم 13 إصابة

محافظة بيت لحم 8 إصابات

محافظة جنين إصابة واحدة

محافظة نابلس 34 إصابة

محافظة أريحا 32 إصابة

محافظة قلقيلية 4 إصابات

محافظة سلفيت إصابة واحدة

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟